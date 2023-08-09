Dilovası'nda Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Dilovası Belediyesi ekipleri, hazırlanan program çerçevesinde yaya yolları, parklar, meydanlar ve toplu kullanım alanları başta olmak üzere ot biçme, kaldırım ve yol yıkama, oyun parkları temizliğini aralıksız sürdürüyor. Dilovası genelinde başlatılan çalışmalar ile temizlik ekipleri mahalleleri pırıl pırıl yapıyor.

Daha temiz bir Dilovası için çalıştıklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Belediyemizin Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerine bağlı ekiplerimiz çalışmalarını periyodik olarak ve hızlı bir şekilde sürdürüyor. Dilovası Belediyesi olarak ilçemizin, her geçen gün parklarıyla ve caddeleriyle örnek bir şehir olmasını istiyoruz. Bu çalışmalarımızı yaparken de vatandaşlarımız da imkanları ölçüsünde kendi yaşam alanlarını ve çevresini temiz tutarak, görevlilerimize destek olmalarını temenni ediyoruz" dedi.

İHA