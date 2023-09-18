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Dilovası'nda ulaşım masaya yatırıldı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ali Bilgili’yi ağırladı. Teknik ekibinde hazır bulunduğu görüşmede, Dilovası’nın ulaşım sorunları ve atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Dilovası'nda ulaşım masaya yatırıldı

18 Eylül 2023 Pazartesi 10:31

Mimar Sinan Mahallesi Elmacık Dere yolunda yaşanan ulaşım sıkıntıları ve mahalle halkının talepleri, Başkan Şayir tarafından Bilgili’ye aktarıldı. Görüşmede yapılan istişareler sonrası KM64 nolu araç için yeni güzergah belirlenerek, mahalle halkının sorunu çözülmüş oldu.

Toplantıda otobüs sefer ve saatleri üzerinde de fikir alışverişleri yapılırken, vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak yeni düzenlemelerinde ilerleyen süreçte tek tek hayata geçirilerek, ulaşım sıkıntılarının ortadan kaldırılmasının sağlanacağı belirtildi.



İHA
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