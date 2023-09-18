DOĞU KARADENİZ'DEN İÇ ANADOLU'YA BELGESEL TADINDA CANLI MAKALE İLE DEVRİ ALEM





VAKIFLAR MEDENİYETİ TARİHİMİZİ ARAŞTIRMAK VE BELGESELLEŞTİRMEK ÜZERE YOLLARDAYIZ. VAKIFLAR MEDENİYETİ TARİHİMİZİ ARAŞTIRMAK VE BELGESELLEŞTİRMEK ÜZERE YOLLARDAYIZ.

BELGESEL TADINDA ARTVİN, RİZE, ERZURUM SİVAS VE ANKARA DA CANLI YAYIN İLE DEVRİ ALEM TV PROGRAMI ÇEKİYORUZ

TGRT belgesel TV'de her gün yayınlanan Devri Alem belgesel programı

olarak Anadolu yollarında belgesel tadında canlı yayınlar yapıyor, tarih kültür belgeseli çekimeye devam ediyoruz

23 Ağustos 2023 tarihinde Kocaeli bölgesinden yola çıkıp Doğu Karadeniz bölgesinin en uç noktası Batuma gelip 13 Eylül 2023'de belgesel çekerek geri dönüş yapmaya başladık.

14 Eylül 2023 tarihinde sabah etkenden Artvin Hopa'dan yola çıkıp Rize İkizdere üzerinden ünlü Ovit tünelini geçerek Erzurum İspire geldik.



Biz yolunuza devam ederken sizleri 30 yıl önce Rize de TGRT olarak çektiğimiz buram buram tarih ve kültür kokan belgeselle baş başa bırakıyoruz

ÇAYIN BAŞKENTİ RİZE'DE BELGESEL TADINDA TÜRK-İSLAM TARİHİ VE VAKIF MEDENİYETİ BELGESELİ

Doğu Karadeniz'in en önemli ili Rize'de belgesel tadında vakıflar medeniyeti rarşhi belgesrli

Çoruh nehrinin takip ederek. Dedekorkut diyarı Bayburt'a geldik. Bayburt'dan Gümüşhane Köse ve Şiran ilçelerini geçip Giresun Çamoluk ve Sivas Gölova ve Suşehri üzerinden Belgesel çekerek gece geç saatlerde Sivas’a geldik.

15 Eylül 2023 cuma günü Sivas kalesinde belgesel çekimleri yaparak Sivas’ı belgesel tadında geçmeye başladık. Selçuklu ve Osmanlı vakıf eserleri Sivas kongresinin yapıldığı binayı gezerek Sivas Ulu Cami'de cuma namazı kılıp Sivas'da Selçuklu Vakıf Medeniyeti tarihimizi belgeselleştirip Ankara’ya gitmek üzere yola çıkarken bizleri Artvin Hopa'dan itibaren çektiğimiz canlı yayınlarla sizleri baş başa bırakıyoruz.

ARTVİN HOPA ÖĞRETMEN EVİ MÜDÜRÜ İLE CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ

Anadolu yollarında belgesel çekmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin Kafkaslar’a açılan kapısı Karadeniz’in en uç noktası Artvin Hopa ve Sarp sınır kapısının olduğu bölge çok önemli.

Gürcistan Batum’a giderken ve gelirken İki gece misafir olduğumuz Artvin Hopa ve Esenkıyı öğretmen evi müdürü Bayram Ali Yilmaz İle

ve

olarak canlı belgesel söyleşi yapıp Artvin ve Hopa ile ilgili Bilgi tanıtıcı bilgiler aldık.

RİZE PAZAR MÜFTÜSÜ RECEP ŞAHAN İLE CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ

Anadolu yollarında belgesel çekmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin Doğu Karadeniz'de dünya açılan Rize Artvin hava limanına sahip Pazar ilçesinin müftüsü değerli arkadaşım Recep Şahan Bey'i ziyaret ettik.

Çeyrek asırlık saygı değer vefalı arkadaşım ve hemşehrim Recep Bey ile canlı belgesel söyleşi yapıp Sn hocamın rehberliğinde Pazar ilçesini gezip

ve

olarak belgesel söyleşi yapıp Rize Pazar ile ilgili tanıtıcı bilgiler aldık.

RİZE PAZAR'DAN CANLI BELGESEL

Anadolu yollarında belgesel çekmeye devam ediyoruz. Türkiyenin Doğu Karadeniz'de dünya açılan Rize Artvin hava limanına sahip Pazar ilçesin belgesel tadında devri alem

Çeyrek asırlık saygı değer vefalı arkadaşım ve hemşehrim Recep bey ile canlı belgesel söyleşi yapıp Sn hocamın rehberliğinde Pazar ilçesini gezip

ve

olarak Rize pazar kaymakamlığı önünden an itibari ile canlı yayın gerçekleştirdik

ÇAYIN BAŞKENTİ RİZE'DE ÇAY İLE İLGİLİ CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ

RİZE İKİZDERE'DE SALİH ÇEPNİOĞLU İLE CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ

Anadolu yollarında belgesel çekmeye devam ediyoruz Türkiyenin doğa turizminde önemli değerlerine sahip Anzer balı diyarı Rize İkizdere de değerli arkadaşım Kaymakamlık yazı işleri müdürü Salih Çepnioğlu beyi ziyaret ettik

Çeyrek asırlık saygı değer vefalı arkadaşım Salih bey ile canlı belgesel söyleşi yapıp Sn müdürüm ve Oğuz Çepni boyu kültürüne sahip arkadaşımın rehberliğinde İkizdere ilçesini gezip

ve

olarak belgesel söyleşi yapıp Rize İkizdere ile ilgili tanıtıcı bilgiler verdi.

OVİT TÜNELİNDE CANLI BELGESEL

Rize ovit tünelinde

ve

olarak belgesel çekimi yapıp canlı yayın yaptık.



Ovit tünelinden geçerken heyecanlanıp Yem yeşil Karadeniz dağlarından kup kuru Doğu Anadolu dağlarının manzarasını kısa sürede yaşadık.

AM İTİBARİ İLE

ve

ERZURUM İSPİRDEN CANLI YAYINDA

AN İTİBARİ İLE 15 EYLÜL 2023 SİVAS KALESİNDEN

BELGESEL TADINDA CANLI YAYINDA

AN İTİBARİ İLE 15 EYLÜL 2023 SİVAS GÖK MEDRESEDEN

BELGESEL TADINDA CANLI YAYINDA

AN İTİBARİ İLE 15 EYLÜL 2023 TARİHİ SİVAS MEYDANI ŞİFAİYE BURCİYE MEDRESELERİ SİVAS KONGRESİNİN YAPILDIĞI TARİHİ BİNASININ OLDUĞU MEYDANDIN

BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN DA

AN İTİBARİ İLE 15 EYLÜL 2023 SİVAS ULUCAMİ'DEN

BELGESEL TADINDA CANLI YAYINDA

AN İTİBARİ İLE 15 EYLÜL 2023 YOZGAT YERKÖY İLÇESİNDE ÇİFTÇİLİK YAPAN VATANDAŞLAR

BELGESEL TADINDA CANLI YAYINDA İSTEK VE ŞİKAYETLERİNİ ANLATIYOR.

OTO YOLLARIN TARİHİ VE MERHUM TURGUT ÖZAL İLE İLGİLİ ANKARA İSTANBUL OTO YOLUNDAN

AN İTİBARİ İLE 16 EYLÜL 2023'DE CANLI YAYINDA



ANKARA DA GİRİB İN GENEL MERKEZİNİ ZİYARET EDİP CANLI YAYIN YAPTIK

8 Yıl önce Gebze'de kurulup genel merkezini Ankara’ya taşıyan GİRİB'in Ankara genel merkezinden

canlı yayınında genel merkez yöneticisi Fatma Dillice bilgi veriyor.