Doğu Türkistan'da zulüm bitmiyor! ''Çin Doğu Türkistan'da soykırım yapıyor''

Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu Sözcüsü Mirzehmet İlyasoğlu, yaptığı açıklamada, Çin'in Uygur Türklerine yönelik her türlü zulüm, baskı ve katliamı yaptığını anlattı.

Toplama kamplarında insanların her gün işkencelere maruz kaldığına, bu duruma sessiz kalındığına dikkati çeken İlyasoğlu, "Çin, tüm çıplaklığıyla Doğu Türkistan'da soykırım yapıyor. Çin'i tüm bu yaptıklarından dolayı kınıyor ve lanetliyoruz. Diyoruz ki insanlık Çin'e teslim olmadı ve olmayacaktır. Doğu Türkistanlılar asla teslim olmadı ve asla olmayacağız. Doğu Türkistanlılar ve onlara ses veren insanlık, Çin'in bütün bu yaptıklarının hesabını er ya da geç soracaktır. Bunun için de canımızı, malımızı ve her şeyimizi ortaya koyduk, koyacağız." diye konuştuSincan Uygur Özerk Bölgesi'nin, Türklük, Müslümanlık, İslam, her şeyden önemlisi insanlık demek olduğunu vurgulayan İlyasoğlu, şunları kaydetti:

"Buradan devletimiz ve hükümetimiz başta olmak üzere tüm dünya liderlerine, uluslararası kurum ve sivil toplum kuruluşlarına, bütün insanlığa sesleniyoruz: Eğer iddia ettiğiniz gibi güçlüden, zalimden değil, adaletten, hakkaniyetten, demokrasi ve insan haklarından yanaysanız, lütfen artık Doğu Türkistan'da yaşananları görün ve gereğini yapın, vicdanınıza kulak verin. Gelin Çin'in zulüm ve soykırımına hep beraber 'dur' diyelim."

Uygur Türklerinden Rabigul Hacimuhammed de ailesinden uzun süredir haber alamadığını belirterek, destek istedi.