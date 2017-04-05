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DOLANDIRICILARA DİKKAT!

Büyükşehir Belediyesi, iştirakleri ve üst düzey yöneticileri adına bağış ve yardım taleplerine inanmayın

DOLANDIRICILARA DİKKAT!

05 Nisan 2017 Çarşamba 13:20


 

Dolandırıcılara kanmayın

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin üst düzey yöneticilerinin isimleri bahane edilerek bağış ve yardım talebinde bulunulmaktadır. Dolandırıcılar son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın adını kullanarak yardım talebinde bulundular. Bu ve benzeri taleplere itibar edilmemesi ve yardımda bulunulmamasını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, karşılaşılacak sorunlar için emniyet güçlerine başvurulması ve 444 11 41 No’lu Çağrı Merkezi’ne müracaat edilmesi gerektiğini ifade etti.

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