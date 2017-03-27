En Küçük Konuk Rüzgar Bebek

Sempozyumun en küçük konuğu Rüzgar bebek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Çoban Mustafa Paşa Sempozyumu’na aileleriyle katılan akademisyenler oldukça sıcak tablolar oluşturdu. Sempozyumun son gününde Malkaçoğlu Salonu’nda babasını dinlemeye gelen Rüzgar bebek bu tablonun en güzel örneklerindendi. Henüz dört aylık olan Rüzgar Alp bebek, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan babası Yıldırım Karadeniz’i dinlemeye yine aynı fakültede öğretim görevlisi olan annesi Pelin Güleda Karadeniz ile geldi. Rüzgar bebek, her ne kadar sunum süresince zaman zaman annesinin kucağında huysuzlansa da babasının bildirisini tamamlamasına fırsat verdi.