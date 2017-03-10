ERDOĞAN KOCAELİ'ye GELİYOR!

- Kocaeli'nde 851 milyon TL değerindeki 223 yatırımın açılışı, 12 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek
Kocaeli'nde hayata geçirilen 851 milyon TL değerindeki 223 yatırımın açılışının, 12 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı bildirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8. Açılış Bayramı kapsamında Kocaeli’ye geleceği belirtilerek, Valilik, kamu kurumları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin tamamladığı 851 milyon TL değerindeki 223 yatırımın açılışının, Perşembe Pazarı olarak bilinen Demokrasi Meydanı’nda saat 16.00’da gerçekleştirileceği kaydedildi.
Açılışı yapılacak projelerden, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tamamlayıp kente kazandırdığı hizmetlere 515 milyon TL harcandığı bildirilen açıklamada, "Ulaşımdan tesislere, çevreden altyapıya birçok hizmetin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Bu hizmetlerin içerisinde İzmit 15 Temmuz Köprülü Kavşağı, Çayırova Tem Otoyolu OSB Köprülü Kavşağı, Kocaeli Biyolojik Atıksu ve İçmesuyu Arıtma Tesisleri, Karamürsel Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası gibi projeler yer alıyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kente kazandırılan önemli projelere, ülkeye değer katan ve iz bırakan kişilerin isimlerinin verildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Yahya Kaptan Durağı ile hastane ve AVM’lerin bulunduğu bölge arasındaki yaya geçişini sağlamak için inşa edilen yaya köprüsüne Alparslan Türkeş ismi verildi. Yaya üst geçidi 1,5 ay gibi kısa bir sürede inşa edildi. Hizmete açılmasıyla buradaki ışıklar kaldırılıp, kesintisiz trafik akışı sağlanmış oldu. Başiskele ilçesi Doğantepe’de yapılan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Spor Tesisi, Yeni Valilik Hizmet Binası’na karşıdan karşıya geçişi sağlamak için yapılan Necmettin Erbakan Köprüsü, Kavakçılık ile Yahya Kaptan Mahallesi’ne geçişi sağlayan Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Köprüsü, Kandıra’da 5 bin metrekare alana inşa edilen Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Spor Salonu, ülkemizin değerlerinin isimlerinin verildiği tesislerden bazıları oldu."
KOCAELİ (AA)