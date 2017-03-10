ERDOĞAN KOCAELİ'ye GELİYOR!

- Kocaeli'nde 851 milyon TL değerindeki 223 yatırımın açılışı, 12 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek

Kocaeli'nde hayata geçirilen 851 milyon TL değerindeki 223 yatırımın açılışının, 12 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8. Açılış Bayramı kapsamında Kocaeli’ye geleceği belirtilerek, Valilik, kamu kurumları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin tamamladığı 851 milyon TL değerindeki 223 yatırımın açılışının, Perşembe Pazarı olarak bilinen Demokrasi Meydanı’nda saat 16.00’da gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açılışı yapılacak projelerden, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tamamlayıp kente kazandırdığı hizmetlere 515 milyon TL harcandığı bildirilen açıklamada, "Ulaşımdan tesislere, çevreden altyapıya birçok hizmetin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Bu hizmetlerin içerisinde İzmit 15 Temmuz Köprülü Kavşağı, Çayırova Tem Otoyolu OSB Köprülü Kavşağı, Kocaeli Biyolojik Atıksu ve İçmesuyu Arıtma Tesisleri, Karamürsel Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası gibi projeler yer alıyor." ifadesi kullanıldı.





Açıklamada, kente kazandırılan önemli projelere, ülkeye değer katan ve iz bırakan kişilerin isimlerinin verildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi: