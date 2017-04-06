Eski Gazete Patronu Cezaevinde

Kocaeli'nin iş adamlarından, Palmiye Cafe'nin işletmecisi eski gazete patronu Oktay K., karıştığı kavgada bir bayanı vurduğu iddia edilmişti. Kıroğlu ile daha önce tanıştıklarını söyleyen bayan, bir anda çıkan tartışmada kendisine demir çubukla saldırdığını ve yedi el ateş ettiğini belirtmişti. Adliyeye sevk edilen Oktay K. hakkında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.