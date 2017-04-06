GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eski Gazete Patronu Cezaevinde

Eski gazete patronu Oktay K. bir kadını vurması üzerine gözaltına alınmıştı. Oktay K. sevk edildiği mahkemede cezaevine gönderildi

Eski Gazete Patronu Cezaevinde

06 Nisan 2017 Perşembe 10:41

Kocaeli'nin iş adamlarından, Palmiye Cafe'nin işletmecisi eski gazete patronu Oktay K., karıştığı kavgada bir bayanı vurduğu iddia edilmişti. Kıroğlu ile daha önce tanıştıklarını söyleyen bayan, bir anda çıkan tartışmada kendisine demir çubukla saldırdığını ve yedi el ateş ettiğini belirtmişti. Adliyeye sevk edilen Oktay K. hakkında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Arsa Fiyatlarının Tavan Yaptığı 10 Bölge Arsa Fiyatlarının...
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Anahtar Kelimeler
Oktay KTatlıkuyuMuallim KöyBallıkayaHerekeWebHaberİzmitşekerpınarDerinceDaricaDilovasıKocaeliGebze GazetesiGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Muzafferda-Güzide Pulur İmam Hatip Ortaokulu Kütüphane Açılışı Muzafferda-Güzide Pulur İmam Hatip Ortaokulu Kütüphane...
Kahraman Garson ! Kahraman Garson !
Adem Yavuz’a önemli yatırım Adem Yavuz’a önemli yatırım
Gebze’de kaçak atığa izin yok! Gebze’de kaçak atığa izin yok!
DOLANDIRICILARA DİKKAT! DOLANDIRICILARA DİKKAT!
Okul Önü Denetimde 1 Çocuk Yakalandı Okul Önü Denetimde 1 Çocuk Yakalandı
Yukarı Çık

banner208

banner149

Muzafferda-Güzide Pulur İmam Hatip Ortaokulu...
Tuzla Şifa Mahallesi Muzafferda-Güzide Pulur İmam Hatip Ortaokulu Z kütüphane açılışı büyük ilgi gördü....

Haberi Oku