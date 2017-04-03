Evden Okula Haydi Anneler Spora Merkezi



Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Köşklüçeşme’de bulunan “Evden Okula Haydi Anneler Spora” merkezini ziyarete etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gebze Belediyesi işbirliğinde ilçede hayata geçirilen “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesinin merkezini ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e Başkan Yardımcısı Nilay Ayran ve proje koordinatörü Nagehan Malkoç eşlik etti.,Sportif faaliyetlerinin yanı sıra sanatsal ve kültürel faaliyetlerinin de yürütüldüğü merkezde devam eden müzik dersine konuk olan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, kursiyerlerin ısrarı üzerine derste keman çaldı.Hanımlarla bir süre sohbet eden ve çalışmalara ilişkin de bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Geleceğe yön verecek, geleceğe bırakacağımız en değerli eserlerimiz olan evlatlarımızın annelerinin eğitimlerine büyük önem veriyoruz. Çünkü eğitim, evde anne ile başlar eğitimli bir anne aileyi eğitir, yani toplumu eğitir. Bu anlamda sizlerin eğitimleri bizler için çok önemli. Açtığımız bu merkezlerde spor faaliyetlerinin yanı sıra sanatsal faaliyetlerde de bulunuyor ve annelerimiz bu merkezlerde kendilerini daha fazla eğitme imkanı buluyor” dedi.