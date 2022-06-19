Eynerce Parkı, Dilovalı Çocuklara Karne Hediyesi Oldu

Yaptığı hizmetlerle vatandaşın hayatına değer katmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesine yeni bir park daha kazandırdı





‘Mutlu şehir Kocaeli’ vizyonu kapsamında vatandaşın hayatına dokunan çalışmalara imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan projelerini sürdüren, bir yandan vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mahallelerdeki ihtiyaçlara yetişen Büyükşehir Belediyesi, hem çocukların rahatça oyun oynayabileceği hem de her yaştan insanın keyifli vakit geçirebileceği dinlenme alanları oluşturuyor. Bu kapsamda Dilovası ilçesinde yeniden dizayn ettiği Adnan Kahveci Parkı’nı kısa bir süre önce vatandaşın kullanımına sunan Büyükşehir Belediyesi, ilçeye yeni park daha kazandırdı.





EYNERCE PARKI HAYIRLI OLSUN

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışması sonucunda Dilovası ilçesine ‘Eynerce’ adıyla yeni bir park daha kazandırıldı. İsmini Eynerce Kavşağı’ndan alan park, Dilovalı çocukların hizmetine girdi. Dilovası halkına yeni ve modern yaşam alanları oluşturan Büyükşehir, ilçeye kazandırdığı Eynerce Parkı’nın bin 300 metrekaresini yeşil alan olarak oluşturdu. Parkın 220 metrekare alanına kaykay, salıncak ve tahterevalli gibi oyun grupları monte eden ekipler, vatandaşların dinlenebileceği 4 adet Japon çatılı kamelyayı da monte ederek parka şık bir görünüm kazandırdı. Parka ayrıca çocukların ellerini yüzlerini yıkayabileceği döküm çeşmesi de yapıldı.





KARNE HEDİYESİ OLDU

Orhangazi Mahallesi Farabi Caddesi üzerinde bulunan Eynerce Parkı, Dilovalı çocuklara adeta karne hediyesi oldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaların sona ermesi ile soluğu parkta alan çocuklar, aileleri ile hoşça vakit geçirerek tüm senenin stresini atma fırsatı buluyor. Dilovalı anne ve babalar da şirin ve güzel bir parkı ilçelerine kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.























