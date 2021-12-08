Fadime Halamın Vakıflarla İlgi Vasiyet ve Nasihati

Rahmetli halam oğlum vakıf malı çok önemli vakıf mallarını korumak gerekiyor vakıf malı olan okulun bulunduğu yerden lastik ayakkabılarınızla eve toz toprak getirirseniz evimiz dağılır ocağımız süner aman oğlum okuldan çıkıp caminin yanından geçtikten sonra ayaklarının tozunu sil çamurlarını yıka diyen nur yüzlü güzel insan benim ilk hocam rahmetli Fadime Halamın şahsında ebediyete göç eden halalar başta olmak üzere tüm halaları ve mallarını insanlığa hizmet için Allah’ın mülkü olarak vakıf eden isimleri unutulmuş vakıf insanlarını rahmet minnet ve şükranla anıyor, sabahın seher vaktinde ruhları İçin sizleri bir Fatiha üç İhlası Şerif okumaya davet ediyorum