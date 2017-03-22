FETÖ'nün 1 Dolar Hikayesi...

15 Temmuz darbe girişimi iddianamesinde örgüte dair birçok itirafta bulunan Colorado imamı Hasan Polat'ın detaylı ifadesi yer aldı. FETÖ elabaşı Fetullah Gülen'in verdiği mesajları ilgili kurumlar aktardığını anlatan Hasan Polat 1994 yılında Gülen'in Türkiye'de bulunduğu sırada FEM Dershanesi binasının 5. katında dini sohbet ve vaaz adı altındaki kayda alınan konuşmalarının kriptoloji sorumluğunu yaptığını belirtti.

İRŞAT EKİPLERİ KURULDU

Polat "Gülen'in verdiği mesajlar hangi bürokrasi veya birim ile ilgili ise o birimlere dağıtıyorduk" dedi. Polat dünyanın dört bir yanına mesajlar götüren gezici "İrşat ekipleri' oluşturulduğunu belirtti. Gülen'in sohbetlerinin izahı anlamında olan köşe yazılarının ise hemen sohbetin haftasında cemaatin medya organlarında yer aldığını belirten Polat, görevli köşe yazarlarının başta Ali Ünal olmak üzere Abdullah Aymaz, Ahmet Kurucan, Kerim Balcı, Veysel Ayhan, Önder Aytaç, Tuncay Opçin gibi isimler olduğuna dikkat çekti. Bu şahıslardan Ahmet Kurucan'ın 17-25 Aralık 2013'ten sonra bütün illeri gezerek Gülen'in mesajlarını sohbet tarzında cemaat tabanına ulaştırdığını söyledi.

1 DOLAR HİKAYESİ 1998'E DAYANIYOR

Polat örgüt üyelerini evlerinde, üstlerin çıkan 1 dolarlara ilişkin ise şunları anlattı: "1 dolar meselesinin İslami bir geleneğin uygulanması. Tarikatlarda şeyh efendilerin eli öpüldüğünde bir para verilirse, bu paranın bereket getirdiğine inanılır ve asla harcanmaz. Bu yaygın geleneğin Gülen'in 1998'de Amerika'ya gittikten sonra da uygulanmaya devam edildi. Şifre olarak kullanılan 1 dolarlar yaygın bir adet olduğu için tercih edilmiştir" dedi.