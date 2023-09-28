FİNLANDİYA'YA CANLI YAYINLA BAŞKENT HELSİNKİ'DEN VEDA EDİYORUZ



23 EYLÜL 2023'DE GELDİĞİMİZ FİNLANDİYA'YA VEDA VAKTİ GELDİ. TARİHLER 26 EYLÜL 2023 FİNLANDİYA'NIN BAŞKENTİ HELSİNKİ HAVA LİMANI'NDAN www.devrialem.tv CANLI YAYINLA BELGESEL TADINDA FİNLANDİYA'YA VEDA EDERKEN SİZLERİ UÇAKTAN ÇEKTİĞİMİZ BELGESEL GÖRÜNTÜLERLE BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ.





FİNLANDİYA - HELSİNKİ HAVA LİMANINDAN YAPTIĞIM SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM









GAZETECİ ARKADAŞIM YAKUP YILMAZ'A TEŞEKKÜR EDERİM

Finlandiya'da tarihe not düşüp zamana noterlik yaparken birçok kurum kuruluş ve insanlardan destek ve katkı gördük burada destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Uzun yıllar Finlandiya’da gazetecilik yapan meslektaşım Yakup Yılmaz'ın yaptığı gönderdiği Finlandiya ile ilgili belgeseller

DÜNYANIN EN MUTLU İNSANLAR ÜLKESİ

REN GEYİKLERİ







BELGESEL TADINDA GEZİ NOTLARI İLE FİNLANDİYA'NIN BAŞKENTİ HELSİNKİ'DE DEVRİ ALEM

Biz gazeteci ve belgeselciyiz; yazılardan çok belgesel ve görsellerle konuşur, yapılan tarih araştırmalarından hareket ederek yerinde çektiğim belgesellerle tarihe not düşüp zamana noterlik yaparız. Sizleri sadece Finlandiya’nın değil İskandinav ve Baltık ülkelerinin de tarih ve kültür başkenti olan “.BALTIK IN KIZI “ olarak Haklı bir üne sahip Finlandiya’dan değişik kaynaklardan derlediğim gezi notları İle bsş başa bırakıyorum

HELSİNKİ DE ÜÇ GÜN

Her gün belgeselcinin not defterinde yazdığım makalelerimde gezip gördüğüm yerleden canlı yayın yapıp bilgi verdim







Helsinki, Finlandiya'nın başkenti, ülkenin en büyük ve en kalabalık şehri, aynı zamanda bir kültür başkentidir. Unsimaa yönetim birimin merkezi olan kent, açık renkli granit taşlarıyla yoğunlaşmış mimarisinden dolayı ‘Kuzey’in Beyaz Kenti’ olarak anılır. Sahil koyları ile maviyi, doğal alanlarıylayeşili içinde barındıran Helsinki, Avrupa’da denize ve doğaya en yakın olan şehirlerden birisidir. Kent aynı zamanda birçok sosyal ve kültürel organizasyona da ev sahipliği yapmaktadır. Helsinki, Baltık Denizi'nin Finlandiya Körfezi'nde bulunur. Bir adalar şehri olan Helsinki'de yaklaşık 315 ada bulunur. Çok kalabalık olmayan şehrin Espoo ve Vantaa birimlerinin de dahil edilmesiyle metropol alanı oluşur ve bu alanın nüfusu bir milyondan fazladır. Helsinki'nin kuvvetli tarih bağlarının bulunduğu Tallinn 80 kilometre, Stockholm 400 kilometre ve Saint Petersburg 388 kilometre uzaklıkta bulunur. Fince'nin yanında İsveççe de ülkenin resmi dillerinden birisidir. Ancak nüfusun çok büyük bir çoğunluğu Fince konuşmaktadır.

Helsinki Hakkında Bilgi

Helsinki 1952 Yaz Olimpiyatları, 52. Eurovision Şarkı Yarışması gibi etkinliklere ev sahipliği yapmış ve 2012 Dünya Tasarım Başkenti seçilmiştir. Helsinki diğer Avrupa başkentlerine kıyasla daha yeni bir şehirdir. 16. yüzyılda Finlandiya toprakları İsveç Krallığı'nın yönetimi altındaydı. 1550 yılında İsveç Kralı I. Gustav, ticarette ve gelişmişlik düzeyine ilerleme kaydeden Tallinn'e rakip olması için Helsinki şehrini kurmuştur. Ancak şehir kralın hayal ettiği gibi hızlı bir şekilde gelişememiştir. 18. Yüzyılda Helsinki adalarından altı tanesi üzerine kurulan Suomenlinna Kalesi şehrin gelişmesine katkıda bulunmuştur ve günümüzde bu kompleks UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ne alınmıştır. 1800'lerin başında Rusya ve İsveç arasında geçen Fin Savaşları'nın sonucunda Rusya, Finlandiya topraklarına el koymuştur ve böylece Finlandiya Büyük Dükalığı'nı kurmuştur. Bu döneme kadar İsveç'e bağlı olan Finlandiya'nın başkenti Turku şehridir. 1812 yılında Rus Çarı I. Alexander ülkenin başkentini Helsinki yapmıştır. Birkaç sene sonra Turku şehrinde çıkan yangın şehirde bulunan Turku Kraliyet Akademisi gibi birçok önemli kurumun Helsinki'ye taşınmasına neden olmuştur. Bu nedenlerle Helsinki, Finlandiya'nın başkenti olarak bu tarihten sonra hızlı bir gelişme göstermiştir. Çar Alexander, Helsinki'nin mimarisinin gelişmesi adına Fin mimar Johan Albrecht Ehrenström ve Alman mimar Carl Ludwig Engel'i şehri yeniden tasarlaması için görevlendirmiştir. Yapılan çalışmalarla şehir St. Petersburg'a benzemiştir ve neoklasik mimarinin en güzel işlendiği Avrupa şehirlerinden birisi olmuştur. Şehirde 19. yüzyıl mimarisinden görülmeye değer pek çok eser bulunur.





Düzen ve huzuru, modernlik ve doğallığı birlikte hissedeceğiniz Helsinki’de bazı dönemler karanlığı görmek zorlaştığından geç saatlerde bile güneşin varlığını hissedebilirsiniz. Yaz aylarında karanlık süresi çok kısayken kış aylarında çok daha uzundur. Avrupa'nın en kuzeyde bulunan şehirlerinden biri olan Helsinki'nin iklimi oldukça serttir. Yazın hava ısındığında Fin'ler eğlenmek için sık sık cafe ve barlara gitmektedir ve böylece gece hayatı yazın çok daha hareketli geçmektedir. İnternetin her vatandaşın hakkı olarak kabul edilip bedava olduğu ülkede, iletişim ve ulaşım açısından sıkıntı çekmeyeceğiniz gibi güvenliğiniz açısından problem yaratan olaylar da yok denecek kadar azdır. "Helsinki City Open WLAN" ağını gördüğünüz yerde şifre girmeden direk ücretsiz internete bağlanabilirsiniz. Baltık Denizi kıyısında yer alan ve Baltık Denizi’nın kızı olarak anılan Helsinki tüm güzelliklerini keşfetmeniz için sizleri bekliyor.

Helsinki Gezi Rehberi

Kuzey Avrupa’nın önde gelen şehirleri arasında yer alan Helsinki göz alıcı mimari yapıları, huzur veren doğası, yıl boyunca devam eden kültür-sanat etkinlikleri ile keşfedilmeye değer rotalardan biri. “Baltık’ın Kızı” unvanı ile 1812 yılından günümüze Finlandiya’nın başkenti olan Helsinki, 640 bini aşkın nüfusuyla aynı zamanda ülkenin en kalabalık şehri. Yılın 200 günü Kuzey Işıkları’nı görme imkanı sunan şehir, sizlere eşsiz bir seyahat deneyimi vadediyor.

Finlandiya’nın güneyinde konumlanan Helsinki, Baltık Denizi’ne kıyısı olan Avrupa Birliği’nin en kuzeydeki başkenti. Finlandiya Körfezi’nde bulunan Helsinki’de yaklaşık 315 ada yer alıyor. Bu özelliği ile tam bir adalar şehri olan Helsinki; Vanta, Kauianinen ve Espoo şehirleri ile komşu. Şehir, Stockholm ve Kopenhag’dan sonra İskandinavya’nın üçüncü büyük metropolitan alanına sahip.

Helsinki’ye Ne Zaman Gidilir?

Helsinki’de her ne kadar kış ayları soğuk ve yağışlı geçse de Gulf Stream akıntısı sebebiyle kuzey bölgelerdeki şehirlere oranla sıcaklıklar daha yüksek seyrediyor. Ocak ve şubat Helsinki’nin en soğuk ayları olmakla birlikte sıcaklık ortalama -5 °C. Şehri kış aylarında ziyaret etmeyi düşünüyorsanız, en kalın kıyafetlerinize bavulunuzda yer açın. Özellikle termal kıyafetler ve kar botu şehri gezerken soğuktan büyük ölçüde korunmanızı sağlayabilir. Kış döneminde havanın saat 15.00 civarında karardığını da unutmayın.

Nisan ayından itibaren yükselmeye başlayan sıcaklıklar haziran ve temmuz aylarında ideal seviyeye ulaşıyor. Helsinki gezisi yapmak isteyenler için bahar ve yaz ayları en uygun dönem. Yaklaşık 20 °C'yi gösteren termometreler ile birlikte gündüz süresinin 18 saati bulması da gezginler için oldukça avantaj sağlıyor. Eğer büyüleyici Kuzey Işıkları’nı görmek istiyorsanız, seyahatinizi eylül-mart ayları arasında planlayabilirsiniz. Helsinki’yi baştan sona keşfetmek için beş günlük bir gezi planı ideal.









Helsinki’deki Festivaller

Helsinki gezinizde unutulmaz anılar biriktirmek istiyorsanız, birbirinden renkli etkinliklere katılabilir, şehrin farklı bir yüzünü tanıma fırsatı bulabilirsiniz. İşte, Helsinki’de yıl boyunca düzenlenen festivaller...

Helsinki Kahve Festivali (Nisan)

World Village Festival (Mayıs)

Helsinki Samba Festivali (Haziran)

Helsinki Bira Festivali (Haziran)

Helsinki Festivali (Ağustos)

Flow Festival (Ağustos)

Helsinki Uluslararası Film Festivali (Eylül)

Helsinki Uluslararası Moda Fuarı (Eylül)

Baltic Circle Festival (Kasım)

Helsinki’de özellikle yaz aylarında ziyaret edebileceğiniz pek çok ada bulunuyor. Bu adalara iskelelerden düzenli olarak hareket eden feribotlar sayesinde ulaşım sağlayabilirsiniz. Suomenlinna Adası, şehri ziyaret edenlerin en fazla ilgi gösterdiği adalar arasında yer alıyor. Helsinki Market Square alanındaki Kauppatori İskelesi’nin önünden yıl boyunca hareket eden feribotlar ile adaya 15 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabilirsiniz. 06.20-02.20 saatleri arasında hizmet veren vapurlar için biletinizi gişe ve otomatlardan satın alabilirsiniz.

Şehrin en görkemli meydanlarından biri olan Kauppatori, Belediye Binası ve Başkanlık Sarayı'na ev sahipliği yapıyor. Kentin en kalabalık noktalarından olan meydanda, Fin mutfağının en güzel örneklerini bulabileceğiniz restoranlar, çeşitli mağazalar ve Baltık Denizi’nin enfes manzarası size keyifli anlar yaşatacak.

1852 yılında inşası tamamlanan Tuomiokirkko, Batı Avrupa’nın en büyük Ortodoks Kilisesi olma özelliğine sahip. Neoklasik mimari tarzın en güzel örneklerinden kabul edilen yapının tepesinde 12 havari heykeli bulunuyor. Kilise, yılın çeşitli zamanlarında kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Töölö Mahallesi içerisinde yer alan Temppeliaukio, hayatınızda görebileceğiniz en sıra dışı kiliselerden biri. Timo ve Tuomo Suomalainen adlı iki kardeşin tasarımı olan kilise, modern mimarisi ile bir kiliseden çok daha fazlası. Büyük bir kayanın oyulması sonucu oluşturulan mimari yapı, kusursuz akustiği ile yılın çeşitli zamanlarında pek çok konser ve etkinliğe de sahne oluyor.

National Museum of Finland

1893 yılında kurulan National Museum of Finland, 1910 yılında tamamlanan göz alıcı mimarisi ile ziyaretçilerini karşılıyor. Binanın hemen girişinde yer alan freskler, mimari yapının görkemini anlamanız için yeterli. Fin halkının tarihi ve toplumsal gelişimine odaklanan geniş koleksiyon içerisinde madalyalar, metal eşyalar ve mücevherler dikkat çekiyor.

Kiasma Contemporary Art Museum

1998 yılından beri modern mimari binasında hizmet vermeye başlayan Kiasma Contemporary Art Museum sanatseverlerin uğrak yeri. Finlandiya’nın önde gelen çağdaş sanatçılarının eserlerinin sergilendiği müze, ayrıca dijital sanat koleksiyonu ile de ilgi odağı. Müze içerisinde bir de tiyatro yer alıyor. Vaktiniz olursa sergilenen oyun takvimine göz atarak Fin tiyatrosuna ait performansları görme şansı yakalayabilirsiniz.

Sibelius Park

Töölö Mahallesi’nde yer alan Sibelius Park, Baltık Denizi kıyısındaki konumu ile pek çok kuş türüne ev sahipliği yapan bir park. Huzurlu atmosferi ve yemyeşil alanları ile park, şehir sakinlerinin özellikle yaz aylarında en çok vakit geçirdiği yerlerden biri. Parkta yürüyüş rotaları ve bisiklet yolları da bulunuyor.

Suomenlinna

Baltık Denizi üzerinde Finlandiya’ya ait birçok ada bulunuyor. Bunlardan Helsinki’ye en yakın ve en etkileyici olanı ise Suomenlinna. Kauppatori Meydanı’ndan feribotla ulaşım sağlanan ada, uzunluğu 4 km’yi bulan 8 kara parçasının birleşimi. 800 kişinin yaşadığı ada, değişik mimarisi ve zengin kültürel tarihi ile Helsinki’ye gelmişken görülmesi gereken yerlerin en başında bulunuyor.

Finlandiya, Kuzey Işıkları'nın en uzun süre görüldüğü ülkelerden biri. Seyahatinizi eylül-mart dönemlerine denk getirerek yılın 200 günü bu muhteşem görsel şölene ev sahipliği yapan ülkede unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Kuzeyin Beyaz Şehri Helsinki

Finlandiya’nın başkenti olan Helsinki, Avrupa’nın en kuzey köşesinde yer almaktadır. Finlandiya Körfezi’nin kuzey kıyısında, Baltık Denizi’ne doğru granit yarımadası olarak şekillenmiştir. Birbirinden güzel adaları ve yeşil kentsel alanları ile Helsinki, sürdürülebilir bir şehir olma unvanını gururla taşımaktadır. Kendine has dinamik yapısı, mimari tasarımları ve İskandinav kültürü, yerel halk ile el ele oluşturulmuş özgün bir dokuya sahiptir. Ülkenin en büyük şehri olan Helsinki, 1,4 milyon kişiye ev sahipliği yapmasıyla metropol yapıdadır. Sahil kenti olmasının getirdiği avantajla, Baltık Denizi üzerinden St. Petersburg, Estonya ve İsveç’ten şehre ulaşılabilmesi Helsinki ile ilgili bilgiler arasındadır. 300’den fazla adaya sahip oluşuyla, Helsinki Takımadaları şehrin en karakteristik unsurları arasında yer almaktadır.

Gelişmiş ve planlı şehirleşme stratejisi ile dünyanın en iyi toplu taşıma hatlarından birine sahip oluşu, civardaki ilginç şehirlerin ve görülecek yerlerin merkezinde bulunması ve yakın mesafede keşfedilebilecek milli parkları kısacası Helsinki hakkında her şey gezginlerin ilgisini uyandırmaktadır. Şehrin batısında bulunan demirci köyleri ve koruma altına alınmış birbirinden çeşitli doğa alanları, Helsinki’ye metropol olmasının ötesinde bir huzur ve dinginlik katmaktadır.

Helsinki'nin Tarihi

Helsinki’nin kuruluşu 1550’de İsveç kralı Gustavus Vasa tarafından gerçekleştirilmiştir. 1808 yılında Helsinki, Finlandiya Rus Büyük Dukalığı’na katılmıştır. Aynı yıl, bir yangın sonucu şehrin üçte birinin yok olması üzerine mimar Carl Ludwig Engel tarafından şehir yeniden inşa ettirilmiştir. Bu restorasyon çalışması ile oluşan yeni dönem klasik şehir merkezi, Helsinki sanat tarihi açısından önemli izler taşımaktadır. Restore edilen binalar arasında eyalet konsey binası, İskandinavya’nın ikinci en büyük üniversitesi olan Helsinki Üniversitesi’nin ana binası ve Büyük Kilise olarak bilinen Lutheran Katedrali bulunmaktadır.

Şehirde, Senato Meydanı’nın

yakınlarında dönemin Rus etkilerine örnek teşkil eden Uspenski Ortodoks Katedrali’nin kubbeleri yükselmektedir.

1917’de Finlandiya’nın Rusya’dan bağımsızlığını ilan etmesinin ardından 1919’da ülkenin ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir. Finlandiya’nın bağımsızlığını kazanmasıyla başkent Helsinki, önemli bir ticaret, sanayi ve kültür merkezi haline gelmiştir. Şehrin gelişimi, temelde, ulaşım hattının kurulumundaki başarıda gizlidir. Ülkenin iç bölgelerine karayolu ve demiryolu ile iyi bir hat çizilmiş, bunun yanında limanlar sayesinde denizaşırı ulaşıma imkan sağlanmıştır. Bu durum, Finlandiya ticaretinin yarısından fazlasının Helsinki limanından gerçekleşmesini doğurmuştur.

Helsinki Denildiğinde İlk Akla Gelenler

Helsinki, muhteşem bir sahil şehri olmasıyla ünlüdür. Bu sebepten Helsinki’nin en belirgin özellikleri, feribotla ulaşılabilecek kadar yakın eşsiz takımadalarıdır. 6 küçük adacıktan oluşan Suomenlinna Adaları, bu benzersiz ada kümelerinden en meşhur olanıdır. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan bu deniz tahkimatı, Sveaborg Kalesi olarak bilinen İsveç Kalesi’ne ev sahipliği yapmasıyla en bilinen turistik yerlerden biri olmayı başarmaktadır.

1960’lı yıllarda ordu tarafından sivil yetkililere devredilmesinin ardından kale, kültürel ve eğlence amaçlı kullanım için dönüştürülmüştür. Yeni konsepti ile Sveaborg Kalesi, günümüzde müze, park ve sanat merkezi olarak kullanılmaktadır.

Helsinki’nin en dikkat çeken yerlerinden biri, Hietaniemi

bölgesinin kuzeyinde yer alan Kaya Kilisesi’dir. 1960’ların sonunda Timo ve Tuomo Soumalainen tarafından tasarlanan Kaya Kilisesi, yarımadanın kayaları oyularak yer altına inşa edilmiştir. Ana giriş ve kilise salonu sokak seviyesindedir. Kilise, bakır kubbenden giren doğal ışık ile aydınlatılan sıra dışı yapısıyla, tam bir tasarım harikasıdır. İç mekanda işlenmemiş kaya yüzeylerin yarattığı eşsiz akustik nedeniyle günümüzde konser salonu olarak da kullanılmaktadır.

Helsinki'ye Gideceklere Tavsiyeler

Helsinki şehir merkezinin doğusunda bulunan, anakaraya yürüyüş köprüsü ile bağlı bulunan Seurasaari Adası, birçok eski ev, çiftlik ve malikanelerin olduğu rustik bir yapıya sahiptir. 1686 yılında açılan Kiruan Kilisesi’ne de ev sahipliği yapan adada, muhteşem Seurasaari Açık Hava Müzesi bugüne kadar görülen müzelerden oldukça farklı bir tarza sahiptir. Finlerin Modern Çağ öncesi nasıl yaşadığına ilişkin birçok örüntü bulunan müzede, geleneksel dokuyu elleriyle gerçek anlamda dokuyan halı dokumacılarının çalışmaları Fin El Sanatları Dostları’nın idaresinde olan eski ahşap evde canlı canlı izlenebilmektedir.

Adada denize girilebilen popüler bir halk plajı da bulunmaktadır. Denizin keyfini çıkarmak isteyen ziyaretçiler için eski zamanlardan çıkıp gelmiş bu ada sahilinde yüzmek, benzerine az rastlanır bir deneyim sunmaktadır.

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Finlandiya’nın en büyük yerleşim yeri olan Helsinki’yi gezmek isteyen turistlerin, uzun yürüyüşlere hazırlıklı olmaları için günlük rahat kıyafetler tercih etmeleri, hava alan ve terletmeyen elbiseler götürmeleri tavsiye edilmektedir.

Uzun yürüyüşlerin keyfini çıkarabilmek için, yürüyüş ve spor ayakkabıları gibi ayak ortopedisini koruyan ayakkabılar tercih edilmesi faydalı olmaktadır. Gezi sırasında sırt çantası taşımak, turistler için rahat hareket etmelerini sağlayan bir konfor sunmaktadır. Uzun saatler taşındığı zaman giderek ağırlaştığı göz önünde bulundurularak, sırt çantasının hafif olmasına dikkat edilmelidir.

Helsinki Hakkında İlginç Bilgiler

Yalnızca şehir içi ulaşımı değil, civar ülkelerden de rahatça ulaşılabilmesi ile Helsinki, deniz kıyısında bulunan görkemli bir yerleşimdir. Civardaki takımadalara da aynı kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Bu ada kümelerinden turistler için en dikkat çekici olanları, ordunun halkın kullanımına devrettiği İsveç Kalesi’nin bulunduğu Suomenlinna Adaları ve Seurasaari Adası’dır.

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Öğrenci Şehri Helsinki

Yaşamak için Avrupa’nın en çekici şehirlerinden biri olarak görülen Helsinki’nin, Finlandiya’nın finans, eğitim, kültür ve araştırma merkezi olarak uluslararası öğrencilere sunacağı çok şey vardır. Finlandiya’nın başkenti olmasının yanı sıra düşük suç oranı, güçlü sosyal hakları, kültürel etkinlikleri ve istikrarlı ekonomisi ile tanınan şehir, Economist Intelligence Unit tarafından yapılan araştırmalarda dünyanın en yaşanabilir şehirleri arasında ilk 10’da yer almaktadır. Gelin muhteşem doğası, sakin yaşamı, modern ve tarihi yapıları, kaliteli eğitim sistemi ve mezun olduktan sonra iş imkanları ile göz dolduran öğrenci şehri olarak Helsinki ile ilgili merak edilenlere birlikte göz atalım!

Kültür ve Yaşam Çeşitliliği

Tarihi 1500’lere kadar uzanan Helsinki şehri, günümüzde çoğunluğunu Rusya, Estonya, Çin, Sırbistan gibi ülkelerden gelen 130’dan fazla ulusun yaşadığı Avrupa’nın en kozmopolit şehirlerinden biridir. Resmi dil olarak hem Fince hem de İsveççenin konuşulduğu Helsinki’de eğitim ve iş dilinde yaygın olarak İngilizce kullanılır. Yılın her zamanı renkli festivallere sahne olan şehir, modern ve gelenekselliğin birleştiği büyüleyici bir ortam sunar. Şık ve modern Art Nouveau tarzı mimari örneklerinin yanında, Neoklasik tarzda sizi karşılayan Helsinki Katedralinden gözlerinizi alamazsınız. Özellikle resim, fotoğrafçılık ve heykel gibi alanlarda çok sayıda müze ve galeriyle şehre gelenlere kültürel imkanlar sunan Helsinki'de, yaratıcı sanatlar ve tasarım alanında eğitim almak isteyen uluslararası öğrenci sayısı oldukça fazladır. Güneşin batmadığı yaz günlerinin festivallerle kutlandığı şehirde, kış ayları karın ve soğun tadını çıkaracağınız etkinliklerle sizi karşılar.

Helsinki’de Yapabileceğiniz 5 Şey

Helsinki Katedrali, 1830-1852 yıllarında inşa edilmiştir. Hem Finlandiya’nın hem de Helsinki’nin sembolik yapısı olarak şehrin ortasında yükselir. Art Nouveau tarzı mimarisiyle görenleri kendine hayran bırakan katedral, Rus Çarı I. Nikolay adına inşa edilmiştir. Dik merdivenleri ve çinkodan yapılmış Havari heykelleri ile eşsiz bir görünüme sahip Helsinki Katedrali, dünyanın en güzel dini mimari örnekleri arasındadır.

Helsinki Hayvanat Bahçesi, 1889 yılında bir ada üzerinde kurulmuş, dünyanın en eski hayvanat bahçelerindendir. 1000 bitki ve 200 hayvan türüne ev sahipliği yapar.

Ateneum Art Museum, Fin ve dünya sanatının en güzel örneklerine ev sahipliği yapan Ulusal Sanat Müzesi gezmeniz gereken ilk yerlerdendir. Van Gogh ve Rembrandt’ın da tablolarının olduğu 20.000’den fazla eser bulunmaktadır.

Suomenlinna Kalesi, Helsinki kıyılarında inşa edilmiş dünyanın en büyük deniz kalelerinden biridir. Restoran, kafe ve müzeye sahip kale, turistler için popüler bir yerdir.

Temppeliaukio Kilisesi, 1969 yılında inşa edilmiş yeraltı kaya kilisesidir. Bakır kubbesi ve harika akustiğinden dolayı genellikle konser salonu olarak kullanılan kilise Suomalainen kardeşler tarafından tasarlanmıştır.

Yeşil ve Temiz Şehir

Helsinki’de yaşam gibi bir düşünceniz varsa eğer şehir, planlamasıyla kendine hayran bırakır. Zira sokaklarda gezerken parklar ve yeşil alanlar şehrin her yerinde karşınıza çıkar. Yaklaşık 1,5 milyon insanın yaşadığı Helsinki’de, 40 milli park varken, doğanın size sunduğu ve soluduğunuz temiz havanın kalitesinin ne kadar iyi olduğu belgelenmiş bir gerçektir. Şehir parklarında bisiklet sürüp, yürüyüş yapabileceğiniz gibi kolayca erişebileceğiniz birbirinden güzel adalara geçebilir ya da karda kayak keyfi yapabilirsiniz. Aynı zamanda Helsinki Üniversitesi kampüslerinde yer alan yeşil alanlarda arkadaşlarınızla otururken etrafınızda atlar ve inekler görmeniz mümkünken, aynı gün hem müze gezip hem de mantar ve dağ çileği toplamaya gidebilirsiniz. Helsinki, bu açıdan bakıldığında doğanın ortasında kurulmuş çevre bilincine sahip dünyanın en sessiz ve güzel şehirlerindendir.

Öğrenciler İçin Ulaşım ve Altyapı

Helsinki’de eğitim almayı düşünen öğrenciler için şehirde iyi organize olmuş bir toplu taşıma ağıyla karşılaşırsınız. Adalara ulaşım sağlayan feribotlar, Finlandiya’nın tek ve dünyanın en kuzeyindeki metro ağı, ülkenin her yerinden Helsinki’ye ulaşan demiryolu ağı ile öğrencilere rahat bir yaşam imkanı sunan ulaşım ve alt yapı konusunda Helsinki, oldukça başarılıdır. Aynı zamanda şehir, 1891 yılında açılmış Avrupa’nın en eski elektrikli tramvay hattına sahiptir. Helsinki'de bisiklet kullanımı da oldukça yaygındır. Zira belediye ücretsiz bisiklet kiralama sistemi ile şehirde yaşayanları bisiklet kullanmaya teşvik eder.

Çok Uluslu Mutfak

Öğrenci şehri Helsinki, çok uluslu nüfusu ile geniş bir yelpazede farklı kültürlerin mutfaklarına ev sahipliği yapar. Geleneksel Fin mutfağının yanı sıra Hint, Nepal, Japon ve Türk restoranlarının bulunduğu şehirde damak zevkinize uygun bir tat bulmanız olasıdır. Özellikle taze yerel balıkların tadına bakabileceğiniz Helsinki’de mantar, et ve orman meyveleri vazgeçilmezler arasındayken, her yıl düzenlenen Kerevit Festivali oldukça ilgi görür.

Dünyanın en çok kahve tüketen toplumu olan Finler, haliyle arkadaşları, aileleri ve yakınları ile birlikte vakit geçirebilecekleri kafelere sahiptirler. 1891 yılında açılan Fazer, şehrin en iyi ve ikonik yerlerindendir.

1862 yılında kurulmuş efsanevi Stockmann alışveriş mağazası.

Kahve, çörek ve daha birçok gıda ve hediyelik eşya ürününün satıldığı Market Square.

Kappeli Restorant, 1840 yılında Johan Daniel Jerngren tarafından kurulmuş şairler, yazarlar ve sanatçıların uğrak yeri olmuş popüler bir yerdir.

Hotel Kamp, 1887 yılında Carl Kamp tarafından kurulmuştur. Kristal avizeleri, aplikleri, aynalar salonu ile Rönesans tarzında tasarlanan otel turistlerin uğrak yeridir.

1800’lerden beri aşıkların uğrak yeri olan Esplanade Park.





Stil ve Tasarım Başkenti

Finlandiya’da eğitim almak isteyen öğrenciler için Helsinki, Avrupa’nın en gözde şehirlerinden biri olarak kabul edilir. Tüm şehirde ve kampüslerde İskandinav tarzı tasarımlara rastlarsınız. 2012 Dünya Tasarım Başkenti seçilen Helsinki’ye geldiğinizde Fin tasarımının eşsiz güzelliğini keşfetme şansı bulursunuz. Aynı zamanda genç Finlandiyalı tasarımcıların teknoloji alanında dünya çapında başarılara imza attığı ülkede mobil cihazlar için geliştirilen oyun Angry Birds ve Linux işletim sistemi bir Fin buluşudur.

Helsinki’de Eğitim

Fin eğitim sistemi dünyanın en başarılılarından biri olarak kabul edilirken ülkede öğretmenlik mesleği, doktorlar ve avukatlar kadar saygın olarak kabul edilir. Helsinki’de eğitim almayı düşünüyorsanız şehirdeki eğitim kurumları, devlet tarafından finanse edilir. Şehirdeki beş üniversite ve dört politeknik okulu yüksek kaliteli eğitimleri ile uluslararası öğrencilere hizmet verir. Helsinki aynı zamanda Finlandiya’nın en eski ve en büyük eğitim kurumu olan Helsinki Üniversitesi’ne ev sahipliği yapar. 1640 yılında kurulan üniversite, özellikle eğitim, araştırma ve inovasyon çalışmaları ile dünya çapında tanınırlılığa sahiptir.