GAMER, Toplumun Güven ve Huzurunu Temin Etmeyi Amaçlamaktadır





Karamürsel Alp Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Gündüz, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Alb. Mehmet Serhan Aksoy, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Müdürü Enver Düz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Kamil Tüylüoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, İl Göç İdaresi Müdür V. Mehmet Kavuk, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlhan Eser, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Valilik Bilgi İşlem Şube Müdürü Öznur Barış, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Arif Usta ile Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Şube Müdürü Erhan Kaya katıldı.

Herkesi sevgi ve saygıyla selamlayarak sözlerine başlayan Vali Seddar Yavuz toplantıda yaptığı konuşmalarında; “ İçişleri Bakanlığının 22.12.2016 tarihli resmi yazısındaki Genelgesi ile illerde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin kurulmasına karar verilmiştir. Kocaeli Valiliğinin 2017 yılı 153 sayılı Oluru ile de Kocaeli İl GAMER faaliyete geçmiştir.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyonu, Durumun Aciliyeti İle İlgili Olarak Kurumlar ve Kamuoyu ile Çok Yönlü Bilgi Alışverişini Kapsar

GAMER’in kuruluş amacına değinen Vali Yavuz; GAMER; yurt içinde kamu düzeni ve güvenliğine, bireylerin temel hak ve özgürlüklerine, can ve mal emniyetine karşı vuku bulacak olaylarda, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik hizmetleri ülke düzeyinde ve il ölçeğinde yürüten Bakanlık merkez birimleri, bağlı kuruluşlar, Valilikler ile diğer Bakanlık, kurum, kuruluşlar ve mahalli idare birimleri arasında koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması amacıyla kurulmuştur. İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezimiz güvenliğin büyük ehemmiyet taşıdığı durumlarda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Bölge Grup Komutanlığının ilgili birimleri, 112 Acil Çağrı Merkezi ve diğer kurum ve kuruluşlarla entegre çalışarak terör, güvenlik, doğal afet, iş kazası, halk sağlığı, yangın gibi kriz durumlarında birimler arasında koordinasyonu sağlayarak toplumun güven ve huzurunu temin etmeyi amaçlamaktadır. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyonu durumun aciliyeti ile ilgili olarak kurumların kendi içinde, kurumlar arasında ve kamuoyu ile gerçekleştirilen çok yönlü bilgi alışverişini kapsar. Bu iletişim zincirinin ve bilgi akışının herhangi bir aşamasında kopukluk olması Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyonunda bir başarısızlığa yol açar. Böylelikle hem olaya müdahale, hem de olayla ilgili sağlıklı karar verme konusunda olumsuz yönde bir etki oluşturabilir. Böylelikle en üst seviyede devlet organları ve temsilcilerine uzanan kurumlar arası karşılıklı bilgi akışı ve kamuoyuna yönelik bilgilendirme faaliyetleri sekteye uğrar. Acil bir durumda birden çok kurumun olaya müdahil olması gerekebilir. Güçlerin birliği ve koordinasyonunu oluşturmak için bir yerden olaylara büyük bir gözle bakmak, hızlı karar vermek, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, önleyici tedbir almak ve olay anında kurum temsilcilerinin doğru bilgiyi hızlı bir şekilde teminle kamuoyuna bilgi vermeleri, olayları sağduyulu bir şekilde analiz etmeleri ve sonuçta söz konusu olayı uygun zamanda uygun bir iletişim aracı ve uygun insan kaynağını kullanarak bir koordinasyon sağlamaktadır.





Yapılan çalışmalar neticesinde GAMER’in daha etkin ve donanımlı bir kurum haline geleceğini belirten Vali Yavuz; Acil durum yönetimi, acil durum öncesi, sırası ve sonrası biçiminde temel aşamaları bulunmakta ve bu aşamalarla bağlantılı olarak bütünleşik yönetim anlayışı, risk yönetimi, planlama, müdahale, iyileştirme ve rehabilitasyon gibi faaliyetler öne çıkmaktadır. Acil durum esnasında bütün hizmetlerin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi, gerekli tedbirlerin alınması, sonrasında ise iyileştirme, maddi manevi yaraları sarma, mağduriyetleri giderme, rehabilitasyon, fiziki ve toplumsal restorasyon, güveni yeniden tesis etme ve yaşamı normale döndürmeye yönelik hizmetler sağlamak için, olayların güncel acil durum planları olmalıdır. Kurumlarımızın hazırladıkları acil durum planlarının İl GAMER koordinesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak etkin ve hızlı bir şekilde uygulanması maddi ve manevi kayıplarımızı en aza indirerek hayatın normale dönmesini hızlandıracaktır. İlimiz genelinde güvenlik ve huzurun temini ve kurumlarımız arasındaki iletişimin yönetilmesine yönelik uygulamaların bir tanesi de beraber iştirak ettiğimiz İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantımızdır. Burada dikkat etmemiz gereken husus kriz anında hiyerarşik bir algı içinde krize müdahale etmek, yöntem ve şekli belirlemek, kurumlar arası iletişim ağını geliştirmektir. Bu bağlamda toplantımızda alınan kararların ve İl GAMER tarafından hazırlanan ilimiz acil durum planının ilimiz güvenlik ve kurumlar arası koordinasyonuna katkı sunmasını temenni ediyor, İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulunun tüm katılım ve temsilcilerine teşekkür ediyorum.” diyen Vali Yavuz, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Müdürü Enver Düz, GAMER’in görev ve yetkileri ile acil durum planlamaları hakkında yaptığı sunumun ardından GAMER çalışma gruplarında görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları paylaşıldı.