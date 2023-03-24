GAZETEMİZİN 39.YAŞINA GİRMENİN MUTLULUĞUNU TÜM OKURLARIMIZ İLE PAYLAŞIYORUZ

GAZETEMİZ VE DEVRİ ALEM BEKGESEL ARŞİVİ ANADOLU BASIN TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

39 YAŞINA GİRERKEN

Gazetemizin kuruluş yıl dönümü dolayısı İle bugün sizlere gazetemizin 40 yıla yaklaşan arşivini kamuoyu İle paylaştığımızı bildirmek üzere kaleme aldığım yazıyı paylaşmak istiyorum.

Bugün tarihler 25 Mart 2023 gazetemizin kuruluşu üzerinden onlarca yıl geçti. Her 25 Mart tarihi beni duygulandırır ve heyecanlanırım.

Geçmiş yıllar belgesel sinema şeridi gibi gözlerimin önünden geçer ve geçmişi hatırlarım.

25 Mart 1985’ten günümüze göz açıp kapayıncaya kadar gelip geçen tarih, kültür ve hizmet dolu onlarca yıl…

Araştırmacı gazeteci ve Devri alem belgesel program yapımcısı ve yönetmeni olarak ulusal ve bölgesel tv kanallarında en çok belgesel programı yayınlanan gazeteci olmamıza rağmen Gebze’den hiç kopmadım.

Gazete sayfaları ile geride kalan gazetecilik yıllarımız , ve hergün bir birinden önemli haber yazı makele belgesel ve tv programları ile tarihe not düşülüp, zamana noterlik yapılan koca bir ömür… Basın yayın ve medya tarihine adanmış yarım asırlık koca bir hayat..