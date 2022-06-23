Gebze Belediyesi’nden Kocaeli’de Bir İlk!





Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyecilik alanında Kocaeli’de bir ilk olan İmar Yönetim Sistemi’nin tanıtımını, düzenlenen geniş katılımlı toplantıda gerçekleştirdi.





Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyecilik alanında Kocaeli’de bir ilk olan İmar Yönetim Sistemi’nin tanıtımını, düzenlenen geniş katılımlı toplantıda gerçekleştirdi. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısına ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Poyrazoğlu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gebze Temsilciliği Odası Başkanı Ahmet Kadı, TMMOB Mimarlar Odası Gebze Temsilciliği Başkanı Cenk Elgin, Gebze Tapu Müdürü Ekrem Kumuşoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Osman Günler, KBB bürokratları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yapı sahipleri, müellifler, yapı denetim ve mimarlık şirketlerinin temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

DİJİTAL KAPIYI ARDINA KADAR AÇTIK

Programda kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz İmar Yönetim Sistemi hakkında hazirunu bilgilendirdi. “Gebze Belediyemizin imar ve yapı ruhsat hizmetlerini dijitale taşıdığı İmar Yönetim Sistemi’nin Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı’na

hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” diyerek sözlerine başlayan Başkan Büyükgöz, “İmar Yönetim Sistemimizi kısa süre önce hizmete aldık. Belediyemiz ve vatandaşlarımızda arasındaki

dijital kapıyı ardına kadar açtık. Gebze’deki tüm imar başvurularını dijital platforma taşıdık. Yapı sahipleri, müellifler, müteahhit firma yetkilileri… Aynı sistem üzerinden çalışılabilmelerine imkân sağladık.

İŞLEMLER KESİNTİYE UĞRAMIYOR

Sistemimizin pek çok faydası var. Öncelikle; Vatandaşlarımız belediyeye gitti geldi, oldu olmadı derdinden kurtuluyor. Sistem üzerinden anlık SMS’ler ile işleyişi takip edebiliyorlar. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, işleri kesintiye uğramadan kısa sürede tamamlanıyor. Çıktı, tarama işlemlerinden; kâğıt israfından da kurtuluyoruz. Bu interaktif belediyecilik anlayışıyla Kocaeli’nde bir ilki gerçekleştirdik.

BİR YILDA 120 BİN VATANDAŞ FAYDALANDI

Akıllı ve kullanıcı dostu 26 farklı interaktif uygulamayı Gebze’mize kazandırdık.

Son bir yılda 120 bin hemşehrimiz uygulama indirmeden, üyelik yaptırmadan, belediyemize ayak basmadan işlemlerini tamamladılar. Tapu Rayiç Entegrasyonu Sistemimiz Türkiye’de bir ilk.

Emlak beyan bildirim dokümünün tapu memurları tarafından görülebilmesini sağladık. Vatandaşlarımız tapu alım-satım işlemlerini bu sistemden gerçekleştiriyor.

MECLİS’TE KANUNLAŞAN ÜLKEYE ÖRNEK HİZMET

20 bin vatandaşımız bu hizmetimizden faydalandı. Sistemimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanunlaşarak tüm Türkiye’de belediyelerin sunmak zorunda olduğu örnek bir hizmete dönüştü. Ayrıca; E-Eksper, E-Beyan, E-Moloz, E-Asansör Online Tahsilat, İşyeri Ruhsat… Eğitim, etkinlik ve yarışmalarımız için E-Kayıt ve nice sistemimiz hemşerilerimizin hizmetinde.

GEBZE İNTERAKTİF BELEDİYECİLİKTE ÖNCÜ

Bugün Gebze, Türkiye’de akıllı ve interaktif belediyeciliğin öncü ilçesi haline geldi. Önce katılımcı yerel yönetim arzumuza cevap veren sevgili hemşerilerime ve sözümüzü hayata geçiren değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizde bir örnek teşkil etmesi temennisiyle… İmar Yönetim Sistemimiz Gebze’mize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz’ün selamlama konuşmasının ardından İmar Yönetim Sistemi’nin tanıtım filminin gösterimi yapıldı. Toplantıda bir selamlama konuşması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak dijital çağda bu hizmetin gerekliliğine dikkat çekerek, Başkan Büyükgöz’e çalışmalarından ötürü teşekkür etti.