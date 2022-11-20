Gebze Dicle Caddesi’nde üstyapı çalışmaları tamamlandı





Kocaeli genelinde yeni yol, köprü ve kavşak yatırımlarının yanında mevcut yollarında yenilemesini yaparak modern bir görünüme kavuşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Yenikent Mahallesi’nde bulunan Dicle Caddesi’nin üstyapı çalışmalarını tamamladı.





DAHA ÖNCE BİN 300 METRELİK KISIM TAMAMLANMIŞTI

Gebze bölgesindeki üstyapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Dicle Caddesindeki bin 300 metre uzunluğundaki kısımda üstyapı çalışmalarını bitirmişti. Son olarak 400 metrelik kısımda çalışma yapan Büyükşehir ekipleri, bu kısma bin 700 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.





YOL ÇİZGİLERİ ÇİZİLECEK

Üstyapı çalışmalarının tamamlanması ile vatandaşlara daha konforlu hizmet veren Dicle Caddesi, modern görünümüne kavuştu. Önümüzdeki günlerde caddenin yol çizgileri çizilerek çalışmalar tamamlanacak.