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Gebze Dicle Caddesi’nde üstyapı çalışmaları tamamlandı

Gebze Yenikent Mahallesinde bulunan Dicle Caddesi’nde üstyapı çalışmaları tamamlandı

Gebze Dicle Caddesi'nde üstyapı çalışmaları tamamlandı

20 Kasım 2022 Pazar 20:50


Kocaeli genelinde yeni yol, köprü ve kavşak yatırımlarının yanında mevcut yollarında yenilemesini yaparak modern bir görünüme kavuşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Yenikent Mahallesi’nde bulunan Dicle Caddesi’nin üstyapı çalışmalarını tamamladı. 


DAHA ÖNCE BİN 300 METRELİK KISIM TAMAMLANMIŞTI 

Gebze bölgesindeki üstyapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Dicle Caddesindeki bin 300 metre uzunluğundaki kısımda üstyapı çalışmalarını bitirmişti. Son olarak 400 metrelik kısımda çalışma yapan Büyükşehir ekipleri, bu kısma bin 700 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.


YOL ÇİZGİLERİ ÇİZİLECEK

Üstyapı çalışmalarının tamamlanması ile vatandaşlara daha konforlu hizmet veren Dicle Caddesi, modern görünümüne kavuştu. Önümüzdeki günlerde caddenin yol çizgileri çizilerek çalışmalar tamamlanacak. 

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Efe @Hakan demir 5 saat önce

çok haklısınız sanayiye bir üst geçit yapılacak sanayiye gelenler üst geçitten gebze mutlukent vs yerlere gidenler ışıklardan devam edilecek tebrik ediyorum sizi gayet iyi bir düşünce

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Hakan demir 16 saat önce

Yolu yenilediniz iyi güzel ellerinize sağlık Ama şu trafiğede bir çözüm bulun Allah aşkına hergun aynı problem yıllardır gosb a bağlayan bir üst geçit yada alt geçit yapılsın ..

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Ömür 19 saat önce

Bu yola çimento kamyonları girmesin yukarı yönlü çıkarken araçlarından çimento yola dökülüyor... Yolları maf ediyorlar

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