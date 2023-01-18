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Gebze Doğu Kavşağında yağmursuyu baskınları tarihe kavuşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilecek yağmur suyu terfi projesiyle Gebze D-100 Karayolu Doğu Kavşağında meydana gelen su birikintileri ile baskınların önüne geçilecek.

Gebze Doğu Kavşağında yağmursuyu baskınları tarihe kavuşuyor

18 Ocak 2023 Çarşamba 13:34

  Gebze ilçesi D-100 karayolu Doğu Kavşağı bölgesinde ani ve sağanak yağışlar neticesinde günlük yaşamı olumsuz etkilemesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (İSU) Genel Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde mevcut terfi istasyonu yanına inşa edilen yeni yağmursuyu terfi merkezinde sona gelindi. 12.3 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde betonarme keson olarak inşa edilen terfi merkezinde ayrıca 2 güçlü pompa konulacak. Haziran ayında tamamlanması hedeflenen projeyle birlikte Doğu Kavşağı’nda biriken yüzey suları terfi merkezindeki pompalar ile kavşak yakınında bulunan menfeze verilerek uzaklaştırılacak ve bölgede yaşanan yağmursuyu probleminin önüne geçilecek. 


İHA
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