Gebze Gençlik Merkezinde Kitap ve Kütüphane Konferansı

Gebze gazetesi

ve Gazete Gebze ile

da belgeselcinin not defteri köşesin de 1 Haziran 2022 tarihin de yayınlanan makalemiz

Kitap ve kütüphaneler çok önemli. Gebze’de çok güzel etkinlikler oluyor kitap ve kütüphanelerle ilgili bir çok haber yazıp belgeseller çektim.

Kitap ve kütüphaneler çok önemli. Gebze’de çok güzel etkinlikler oluyor kitap ve kütüphanelerle ilgili bir çok haber yazıp belgeseller çektim.

Gebze Gençlik Merkezinde Kitap Fuarı





Gebzeli yazarların kitaplarını tanıttığı Gebze gençlik merkezinde Gebze’nin 40 yıllık geçmiş tarihini konuşup yazar ve yayıncılarla hoş sohbet ettik.

Gebzeli tarihçi Resul Orman’ın organizasyonu İle gerçekleştirilen toplantıda yaptığım konuşma Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv de canlı yayınlandı.

Gebze’nin tarihi ve kalbi olan Gebze Çoban Mustafapaşa külliyesi ile ilgili daha önce Gebze Gazetesinde yazdığım makalemi sizlerle paylaşıyorum.





Çoban Mustafa Paşa’nın Gebze’de yok olan kütüphanesi





Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesinin en önemli özelliği kütüphanesinin bulunması. Gebze Meydanına bakan kapının üst katındaki iki odadan oluşan tarihi mekan Çoban Mustafapaşa tarafından kütüphane olarak yapılmış ve kütüphanede el yazması kitaplar paha biçilmez değerde binlerce önemli kitaplar vardı. Kütüphane ile ilgili birçok araştırmacı buraya gelip araştırma yapmışlardı. Kütüphaneyi en son gören araştırmacılardan birisi de 1940’lı yıllarda Gebze’de araştırma yapan merhum gazeteci yazar Refi Cevad Ulunaydı. Ulunay kütüphanenin değerli olduğunu ve içindeki kitapların çok kıymetli olduğunu yazarak şu tespitte bulundu, “ilerde araştırma yapacaklar için böyle bir kütüphanenin önemli bir kaynak olabileceği muhakkakdır. Tarihi nitelikte kütüphanenin mutlaka korunması gerekmektedir.” Tespitinde bulundu.





ÜNLÜ TARİHÇİ İBRAHİM HAKKI KONYALI’NIN KÜTÜPHANE İLE İLGİLİ TESPİTLERİ





Ünlü tarihçilerimizden İbrahim Hakkı Konyalı Tarih Hazinesi adlı derginin 1951 yılında yayınlanan 12. Sayısında “Gebze ve civarı” konulu bir araştırma makalesi kaleme alarak Çoban Mustafa Paşanın kendi adını taşıyan külliyenin kütüphanesinde kırk altı cilt tefsir şehri otuz cilt hadis ve hadis şehri yirmi beş cilt fıkıh on yedi cilt fetva kırk yedi cilt kuran olmak üzere 165 cilt kitap vakvettiğini kaynaklara dayanarak açıklamıştı. Ayrıca 165 cilt eseri İstanbul Türk ve İslam Eserleri müzesinde korunduğunu kayda geçirmişti.





MUSTAFAPAŞA’NIN VAKFETTİĞİ KİTAPLAR KAYIP



