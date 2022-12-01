Gebze Sebze ve Meyve Hali’nin temeli atıldı





Yatırım bedeli 130 milyon TL olan Gebze Sebze ve Meyve Hali'nin temeli Başkan Büyükakın'ın katıldığı törenle atıldı





"Mutlu şehir Kocaeli" mottosuyla vatandaşa her zaman daha iyi şartlarda hizmet vermeyi ilke edinen Büyükşehir Belediyesi, şehircilik ve tesisleşme noktasında büyük bir projeyi daha hayata geçiriyor. Büyükşehir, Gebze’nin nüfus ve fiziki gelişimi düşünüldüğünde hem konum, hem de kapasite olarak ihtiyaca yeterince cevap veremeyen Sebze ve Meyve Hali’ni Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa edilecek yeni yerine taşıyacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Gebze Sebze ve Meyve Hali’nin temel atma töreni büyük coşku eşliğinde ve geniş bir katılımla gerçekleştirildi.





AÇILIŞA YOĞUN KATILIM

Günümüz teknolojisine uygun bir şekilde projelendirilen Gebze Yeni Sebze ve Meyve Hali'nin temel atma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay, GTO Başkanı Nail Çiler, Gebze İlçe Müftüsü Mahmut Çakır, Gebze Hal Esnafları Dernek Başkanı Zafer Koçak, siyasi parti temsilcileri, hal esnafı ve çok sayıda davetli katılım sağladı.





ÇİFTÇİ’DEN BÜYÜKAKIN’A YATIRIM TEŞEKKÜRÜ

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Gebze Hal Esnafları Dernek Başkanı Zafer Koçak, Gebze bölgesine modern bir sebze ve meyve hali kazandıracak olan Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Ardından söz alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Bizler göreve geldiğimizden beri, ülkemizin, şehrimizin ve ilçelerimizin çehresini değiştirdik. Bizler milletimizle yol yürüyoruz. Bölgemizde bir ihtiyaç olan bir projenin temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Büyükakın’a bu yatırımı için teşekkür ederiz. Yeni hal binası, ilçemize ve kentimize hayırlı olsun” dedi.





BÜYÜKGÖZ: BU TESİS BURAYA ‘CUK’ DİYE OTURDU

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise “Hal yeriyle ilgili uzun bir süreç yaşandı ve alternatifler sıralandıktan sonra burada netlik kazandı. Bu ürün bir an önce tarladan çıkmalı ve son sürat tüketiciye ulaşmalı. Bulunduğu mekânın erişilebilir olması lazım. Bu anlamda bu tesis buraya tabiri caizse ‘cuk’ diye oturdu. Yeni hal binasının yapılmasına karar veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Büyükakın ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.





ÇİLER, TAHİR BAŞKANA ÖZEL ALKIŞ İSTEDİ

‘Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır’ diyerek konuşmasına başlayan Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, “Biz bir olmalıyız, diri olmalıyız. Bu bölgeye böyle güzel bir hali kazandıracak Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Bey’e teşekkür ediyorum. Birlikteliğin en güzel duygusunu bizlere yaşatıyor. Tahir başkanımıza bu yatırım için özel bir alkış istiyorum. Tahir başkanımız her zaman çözümün parçası oldu ve bu yatırımı ayakta alkışlıyorum” dedi.





BÜYÜKAKIN: BURASI İYİ KOŞULLARDA HİZMET VERECEK

Gebze Yeni Sebze ve Meyve Hali hakkında teknik bilgiler veren Başkan Büyükakın, “Bu bölgeyi gerçekten değiştirecek olan bir hizmetin temelini atıyoruz. Eski hal binamızın olduğu yerin hem trafik açısından hem de fiziki şartları açısından bölgeye hizmet etmesi son derece problemli bir haldeydi. Bu problemi ortadan kaldırıyoruz. Oradaki dükkân sayısı kadar burada da dükkân olacak. Oradan çok daha iyi koşullarda hizmet verme imkânları olacak. Burada 35 tane kasa depo alanı olacak. Yaklaşık 10 bin metrekarelik bir inşaat. Tamamlandığında gerçekten bu bölge için çok büyük bir imkân sağlayacak” dedi.





“TARIMIN HER ALANINA DESTEK VERİYORUZ”

Konuşmasında tarımın her alanına destek verdiklerini belirten Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın her alanına destek veriyoruz. Çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Mazot, gübre ve tohum başta olmak üzere her konuda çiftçimize destek veriyoruz. Sadece mazota bu yıl 75 milyon liralık destek sağladık. Tarıma 289 milyon TL’lik destek vereceğiz. Burasının farklı bir özelliği var. İstanbul’a çok yakın bir lokasyon. Bu da bize ciddi fırsatları sağlıyor. Dünyanın içinden geçtiği durum belli. Dünya çok ciddi bir gıda güvenliği riski altında. Riskler düşünüldüğü takdirde biz toprağı daha fazla ekmek, çiftçiyi daha fazla desteklemek zorundayız’’ ifadesini kullandı.





“GIDA ATIK MİKTARINI AZALTACAĞIZ”

Konuşmasının son bölümünde, gıda atık miktarından da bahseden Başkan Büyükakın, “2019 yılına göre kıyaslandığında 2023’te kişi başına düşen gıda atık miktarını ve gıda üretimindeki kayıp oranını yarı yarıya azaltın deniliyor. Bize ne görev düşüyorsa yapıyoruz. Şimdi burada hem sofrada kaybedileni azaltıcı tedbirler almak konusunda vatandaşı bilgilendireceğiz hem de sofradaki kaybı azaltacağız. Birincisi saha üretimindeki kaybı azaltacağız ve yarı yarıya düşüreceğiz” dedi. Konuşmaların ardından Gebze İlçe Müftüsü Mahmut Çakır dua yaptırdı. Daha sonra Başkan Büyükakın ve beraberindeki protokol üyeleri, beton mikserinin butonuna basarak, temele ilk harcı döktü.





34 ADET DÜKKÂN İNŞA EDİLECEK

10 bin 245 metrekare inşaat alanı üzerine yapılan Yeni Gebze Sebze ve Meyve Hali, tamamlandığında geniş imkânları ve modern yapısı ile hizmet vermeye başlayacak. Esnafın ve vatandaşların ihtiyacını gidereceği yeni yapı içerisinde 34 adet dükkân inşa edilecek. Ayrıca kompleks içerisinde 35 adet sandık depoları, dernek odası ve ofisleri, teknik hacimler, mescit, tuvaletler, büfe, berber, lokanta ve çay ocağı olacak.





GENİŞ VE KAPSAMLI OTOPARK

Mal sevkiyatının genelde büyük araçlarla yapılmasından dolayı yeni hal binası ve otopark alanı bu tür araçlar için daha fazla hareket serbestliğine sahip olacak. Bu bağlamda yeni hal binasında 68 TIR parkı alanı ile 63 araçlık otopark hizmeti verilecek. Tesisin tamamlanmasının ardından Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan mevcut Gebze Sebze ve Meyve Hali, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa edilen yeni yerine taşınacak.











