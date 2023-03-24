GEBZE TİCARET ODASININ 35 YILLIK TARİHİ VE İZMİT LOBİSİ

Yarım asra yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda en çok mücadele ettiğim Gebze bölgesine haksızlık yapan İzmit lobisine karşı yazdığım yazılar ve hazırladığım belgesel tv programları önemli yer tutmakta. İzmit lobisine karşı 35 yıl önce kurulan Gebze ticaret odasının kuruluşunu dün gibi hatırlıyorum. Gebze’ye ticaret ve sanayi odası kurulmaması içim İzmit lobisi büyük mücadele verdi. 150 yıla yakın tarihi geçmişi olan İzmit Ticaret ve Sanayi odasını kapatıp bir ilde tek sanayi odası olacağı yasasını kullanarak Gebze ticaret ve sanayi odasını kapatmak İçin Kocaeli sanayi odasını kurup Gebze’yi sadece ticaret odası olmasını sağladılar.

Kurulduğu günden bugüne 35 yıllık tarihinde Gebze ticaret odası İzmit lobisine karşı büyük mücadele verdi , kurucu Başkan İbrahim Başaran ve GTO nun ikinci Başkanı Nail Çiler tüm güçleri ile İzmit Lobisine karşı mücadele ettiler gerek geçmişte Başaran ve gerekse Çiler bugün milletvekili adayı olmaları İzmit lobisine karşı tepki ve isyanlarından kaynaklandığına inanıyorum.

Gebze hakkı olmasına rağmen 40 yıldan beri il olamamasının en önemli sebebi İzmit lobisidir. İzmit lobisi sadece Gebze bölgesine kötülük yapmıyor , Kocaeli’nin Karadeniz bölgesi Kandıra Kefken’de bir ilçesi kurulamaması İzmit lobisi yüzündendir.

Gebze bölgesini bir birine düşürmek için Gebze’yi küçük bir alanda Gebze Çayırova Dilovası ve Darıca diye dört ilçeye bölen İzmit lobisi , İzmit’i Karabaş mahallesi ve İzmit Fethiye caddesinden ibaret görmekte.

Gebze bölgesindeki ilçeler siyasilerimiz ve yöneticiler birlik içinde oldu. İzmit lobisinin oyununa gelmedi , İzmit lobisi Kocaeli’yi küçük eli haline getirmekte. Gebze’nin efsane belediye başkanı merhum Ahmet Penbegüllü İzmit lobisine karşı çıktığı İçin siyasi hayatı bitti bu olayın en yakın şahitlerinden biriyim. Bakalım siyasi partilerimiz seçilecekleri yerden Gebze bölgesinden aday göstereceklermi , bakalım hangi partiler İzmit lobisinin etkisine girmeden Gebze bölgesine önem verecekler.

GTO gibi milletvekilliği kadar önemli bir kurumun başkanlığından istifa ederek çok zor bir göreve talip olan Nail Çiler bizzat genel başkanın rozetini taktığı partide seçilecek yerden aday gösterilmezse İzmit lobisi yüzünden aday gösterilmediğini hiç unutmayalım.

Gebze bölgesi İzmit lobisine karşı çok uyanık olmalı Gebze ticaret odasını karıştırmak İçin İzmit lobisi çoktan harekete geçti daha önce denedikleri birçok şeyi önümüzdeki günlerde sahneye koyacaklar , başta siyasi partilerimiz ve GTO olmak üzere Gebze bölgesi İzmit lobisine karşı çok dikkatli olmalı. 35 Yıldır İzmit Lobisine karşı mücadele eden Gebze ticaret odasının yeni başkan ve yönetimini kutluyor hayırlı olsun dileklerimi iletiyor başarılar diliyorum.

GTO’NUN 35 YILLIK TARİHİNE IŞIK TUTAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

GEBZE TİCARET ODASI’NDA ABDURRAHMAN ASLANTAŞ DÖNEMİ HAYIRLI OLSUN