banner426
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Topal Ağa Osman Caddesi’ne kilim desen parke ve kaldırım

Büyükşehir, Gebze Topal Ağa Osman Caddesi’ndeki kaldırımları kilimli desen parke taşı ile yeniliyor

Gebze Topal Ağa Osman Caddesi'ne kilim desen parke ve kaldırım

12 Aralık 2022 Pazartesi 11:28


Kocaeli’nin cadde ve sokaklarında hummalı bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, kimi yolları baştan aşağı yenilerken, kimi yıpranmış yolların da onarımını gerçekleştiriyor. Kocaeli genelinde 350 noktada başlattığı üstyapı seferberliğini hız kesmeden devam ettiren Büyükşehir, Gebze bölgesinde yaşayan vatandaşların da talep ve ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap veriyor. Bu bağlamda ekipler, Ulus Mahallesi Topal Osman Ağa Caddesi’nde üst yapı çalışmaları kapsamında parke ve kaldırım düzenlemesi yapıyor. 


KİLİM DESEN PARKE TAŞI UYGULAMASI
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 700 metre uzunluğundaki caddede yapılan kilim desen parke taşı uygulaması ile vatandaşların daha güvenli bir şekilde ulaşım sağlamasını amaçlıyor. Beylikbağı bölgesinin önemli noktalarından biri olan Topal Osman Ağa Caddesi’ne daha önce bin 360 ton binder asfalt seren Büyükşehir, uygun hava koşullarında son kat aşınma asfaltını da serip, caddedeki üst yapı çalışmalarını noktalayacak. Büyükşehir, Kocaeli genelinde çevre, altyapı ve yol sorunlarının çözümü için planlı-programlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliTahir BüyükakınZinnur BüyükgözSeddar YavuzGebzeVali
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Zabıtasından Pazar Denetimleri Gebze Zabıtasından Pazar Denetimleri
DİLOVASI BELEDİYESİ’NDE ARAÇ TÖRENİ DİLOVASI BELEDİYESİ’NDE ARAÇ TÖRENİ
ARAŞTIRMA YAZILARIMLA İSTANBUL İTTİFAK GAZETESİNDEYİM ARAŞTIRMA YAZILARIMLA İSTANBUL İTTİFAK GAZETESİNDEYİM
Şiddetli rüzgar, binanın çatısına zarar verdi Şiddetli rüzgar, binanın çatısına zarar verdi
Kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu Kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu
2022 TMF Şampiyonlar Ödül Töreni, Kocaeli'de düzenlendi 2022 TMF Şampiyonlar Ödül Töreni, Kocaeli'de düzenlendi
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Gebze Zabıtasından Pazar Denetimleri
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede denetimlerine devam ediyor.

Haberi Oku