Gebze Topal Ağa Osman Caddesi’ne kilim desen parke ve kaldırım





Kocaeli’nin cadde ve sokaklarında hummalı bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, kimi yolları baştan aşağı yenilerken, kimi yıpranmış yolların da onarımını gerçekleştiriyor. Kocaeli genelinde 350 noktada başlattığı üstyapı seferberliğini hız kesmeden devam ettiren Büyükşehir, Gebze bölgesinde yaşayan vatandaşların da talep ve ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap veriyor. Bu bağlamda ekipler, Ulus Mahallesi Topal Osman Ağa Caddesi’nde üst yapı çalışmaları kapsamında parke ve kaldırım düzenlemesi yapıyor.





KİLİM DESEN PARKE TAŞI UYGULAMASI

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 700 metre uzunluğundaki caddede yapılan kilim desen parke taşı uygulaması ile vatandaşların daha güvenli bir şekilde ulaşım sağlamasını amaçlıyor. Beylikbağı bölgesinin önemli noktalarından biri olan Topal Osman Ağa Caddesi’ne daha önce bin 360 ton binder asfalt seren Büyükşehir, uygun hava koşullarında son kat aşınma asfaltını da serip, caddedeki üst yapı çalışmalarını noktalayacak. Büyükşehir, Kocaeli genelinde çevre, altyapı ve yol sorunlarının çözümü için planlı-programlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.



