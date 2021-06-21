Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, buz pateni, binicilik, masa tenisi, okçuluk, satranç, güreş, futsal, jimnastik, Kur’an-ı Kerim, resim, drama, İngilizce, bağlama, zeka oyunları, ebru, kodlama branşlarında eğitimlerin verileceği Gebze Belediyesi Yaz Okulları’na ilişkin detaylı bilgiye 0 262 644 56 89 nolu telefondan ulaşılabilinir.
Gebze Yaz Okulları Başlıyor
Gebze Belediyesi Yaz Okulları’nda kayıtlar başladı. Eğitimlerin 5 Temmuz-26 Ağustos tarihleri arasında düzenleneceği Gebze Belediyesi Yaz Okulları’nda kayıtlar 21 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında www.gebze.bel.tr adresinden yalnızca ‘online’ olarak gerçekleştirilebilecek.
Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, buz pateni, binicilik, masa tenisi, okçuluk, satranç, güreş, futsal, jimnastik, Kur’an-ı Kerim, resim, drama, İngilizce, bağlama, zeka oyunları, ebru, kodlama branşlarında eğitimlerin verileceği Gebze Belediyesi Yaz Okulları’na ilişkin detaylı bilgiye 0 262 644 56 89 nolu telefondan ulaşılabilinir.