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Gebze Yaz Okulları Başlıyor

Gebze Belediyesi Yaz Okulları’nda kayıtlar başladı. Eğitimlerin 5 Temmuz-26 Ağustos tarihleri arasında düzenleneceği Gebze Belediyesi Yaz Okulları’nda kayıtlar 21 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında www.gebze.bel.tr adresinden yalnızca ‘online’ olarak gerçekleştirilebilecek.

Gebze Yaz Okulları Başlıyor

21 Haziran 2021 Pazartesi 15:01

 

 Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, buz pateni, binicilik, masa tenisi, okçuluk, satranç, güreş, futsal, jimnastik, Kur’an-ı Kerim, resim, drama, İngilizce, bağlama, zeka oyunları, ebru, kodlama branşlarında eğitimlerin verileceği Gebze Belediyesi Yaz Okulları’na ilişkin detaylı bilgiye 0 262 644 56 89 nolu telefondan ulaşılabilinir.  

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