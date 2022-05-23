Gebze ye Huzur Evi Nezaman Yapılacak .?.!

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.vom ve gazete Gebze’de belgeselcinin not defteri köşesinde 23 Mayıs 2022 tarihli makalemiz

En büyük ve kalıcı hizmet insana yapılan hizmettir. Türkiye’nin nüfusu yaşlı hale geldi yaşlı insanlarımız çok büyük sorun yaşıyor. Devlet ve millet olarak yaşlı insanlarımıza yönelik Özel çalışmalar yapmalı

En büyük ve kalıcı hizmet insana yapılan hizmettir. Türkiye’nin nüfusu yaşlı hale geldi yaşlı insanlarımız çok büyük sorun yaşıyor. Devlet ve millet olarak yaşlı insanlarımıza yönelik Özel çalışmalar yapmalı

Gebze kamuoyu huzurevi ile ilgili yetkilerden açıklama bekliyor. Seçimlerin konuşulduğu bir döneme girmiş bulunuyoruz Devletimizin Gebze halkına verdiği huzur evi sözünü tutmasını istiyor huzurevi ile ilgili daha önce Gebze gazetesi ve gazete Gebze de. Belgeselcinin mıt defteri köşesinde yazdığım makalemi. Sizlerle paylaşıyor. Gebze huzur evi ike ilgili önümüzdeki günlerde makale yazmaya devam edeceğimi bildiriyorum

Gebze kamuoyu huzurevi ile ilgili yetkilerden açıklama bekliyor. Seçimlerin konuşulduğu bir döneme girmiş bulunuyoruz Devletimizin Gebze halkına verdiği huzur evi sözünü tutmasını istiyor huzurevi ile ilgili daha önce Gebze gazetesi ve gazete Gebze de. Belgeselcinin mıt defteri köşesinde yazdığım makalemi. Sizlerle paylaşıyor. Gebze huzur evi ike ilgili önümüzdeki günlerde makale yazmaya devam edeceğimi bildiriyorum

Gebze kamuoyu huzurevi ile ilgili yetkilerden açıklama bekliyor. Seçimlerin konuşulduğu bir döneme girmiş bulunuyoruz Devletimizin Gebze halkına verdiği huzur evi sözünü tutmasını istiyor huzurevi ile ilgili daha önce Gebze gazetesi ve gazete Gebze de. Belgeselcinin mıt defteri köşesinde yazdığım makalemi. Sizlerle paylaşıyor. Gebze huzur evi ike ilgili önümüzdeki günlerde makale yazmaya devam edeceğimi bildiriyorum

Aradan yollar geçmesine rağmen Gebze huzurevi ike ilgili bir gelişme olmadı

Aradan yollar geçmesine rağmen Gebze huzurevi ike ilgili bir gelişme olmadı

Aradan yollar geçmesine rağmen Gebze huzurevi ike ilgili bir gelişme olmadı

Kocaeli valimi sayın Seddar Yavuz Gebze huzurevi ile ilgili çok yakından ilgilenmiş ve huzurevi inşaatı içim yet tahsisi yaptırmıştı

Kocaeli valimi sayın Seddar Yavuz Gebze huzurevi ile ilgili çok yakından ilgilenmiş ve huzurevi inşaatı içim yet tahsisi yaptırmıştı

Kocaeli valimi sayın Seddar Yavuz Gebze huzurevi ile ilgili çok yakından ilgilenmiş ve huzurevi inşaatı içim yet tahsisi yaptırmıştı

Gebze’ye yapılacak ve parası bile çıkan huzurevinin bir oldu bitti ile İzmit e kaçırılması üzerine daha önce bu köşede çıkmasıysa makale yazmıştım

Gebze’ye yapılacak ve parası bile çıkan huzurevinin bir oldu bitti ile İzmit e kaçırılması üzerine daha önce bu köşede çıkmasıysa makale yazmıştım

Gebze’ye yapılacak ve parası bile çıkan huzurevinin bir oldu bitti ile İzmit e kaçırılması üzerine daha önce bu köşede çıkmasıysa makale yazmıştım

Pandemi korona vebası salgınında en çok yaşlılarımız etkilendi evlerde hapis hayatı yaşadılar salgın bir çok yaşlı değerimizi aramızdan aldı

Pandemi korona vebası salgınında en çok yaşlılarımız etkilendi evlerde hapis hayatı yaşadılar salgın bir çok yaşlı değerimizi aramızdan aldı

Pandemi korona vebası salgınında en çok yaşlılarımız etkilendi evlerde hapis hayatı yaşadılar salgın bir çok yaşlı değerimizi aramızdan aldı

Gebze’ye yapılacak olan huzur evi neden İzmit’e yapılıyor?

Gebze’ye yapılması planlanan, 20 milyon liralık ödeneği de Gebze’ye çıkan ve dönemin Kocaeli Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, gazetemize Gebze’ye yapılacak huzur evi ile ilgili açıklama yapmıştı.Daha sonra oldu bittilerle, Gebze’de zemin kayması olduğu için bilimsel olmaktan çok uzak zemin etüdü raporu bahane edilerek Gebze’nin hakkı olan huzur evi İzmit’e kaçırıldı , İzmit’te 1994 yılında yapılıp 2016 yılında boşaltılarak, 2017 yılında yıkılan huzur evinin yerine ruhsatsız olarak yeniden yapılan 100 yataklı huzur evi ile ilgili Gebze kamuoyu, Kocaeli milletvekilleri ve Kocaeli Valisisinden Gebze’nin hakkı olan ve Gebze den İzmit’e kaçırılan huzur evi ile ilgili bir açıklama bekliyor.





GEBZE’DE SAĞLAM ZEMİNE KİMLER ÇÜRÜK RAPORU VERDİ?





Yıllar önce Gebze’ye yapılması için Barış Mahallesi’nde 7 dönüm yer ayrılan, 20 milyon lira ödeneği çıkan huzur evinin yapılacağı yere toprak kayması var şeklinde rapor verilmişti. Gebze Belediyesi, aynı bölgeye onlarca bina yapılmasına, zemin sağlam olduğu için mi çok katlı bina izini vermişti?

Huzur evinin, Gebze’den İzmit’teki çürük zemine yapılmasına sebep olan yetkililer, araştırılıp kamuoyuna açıklanmalı. Gazete olarak konuyu yakından takip edip, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Aile ve Çalışma Bakanına mektup yazacağız.





HUZUR EVİ İNŞAATI İZMİT’İ HUZURSUZ ETTİ



Gebze’nin hakkı olan huzur evi, İzmit’i huzursuz etti. İzmit’te birçok kavga başladı.

Gebze’den İzmit’e kaçırılan 100 yataklı huzur evi ile ilgili İzmit kamuoyunda çok büyük huzursuzluklar yaşanırken, Gebze bölgesinden hiçbir tepki ve açıklama gelmemesi değişik yorumlara neden oluyor.

Gazetemiz; Gebze’den İzmit’e kaçırılan, daha önce 1994 yılında hizmete açılan ve zemin bozuk olduğu için 2016 yılında yıkılan yer üzerine tekrar inşaatı yapılan ve 20 milyon lira harcanan ruhsatsız huzur evi inşaatı ile ilgili İzmit’te yer alan basın-yayın organlarında çıkan haberlerden bir derleme yaparak kamuoyunu bilgilendiriyor.

Her şey bu haberle başladı…

10 Ekim 2017’de yıkılan Turgut Mahallesi’ndeki İzmit Huzurevi yerine yenisi yapılacak. Ocak ayında yapılan ihaleyi alan Gök Yol İnşaatın, önümüzdeki günlerde inşaata başlayacağı öğrenildi. Birer kişilik odalardan oluşan 100 kişilik huzurevi 4 katlı olacak yaklaşık

20 milyon TL harcanacak.



YER TESLİMİ YAPILDI



Kocaeli Valiliği YİKOB tarafından Ocak ayında yapılan ihaleyi alan Gök Yol İnşaat yetkilileri, Turgut Mahallesi’nde yıkılan huzurevi arsası üzerine yapılacak inşaatla ilgili çalışmalara başladı. Yer teslimi yapılan alanda belediyeden ruhsat almak için müracaat eden yüklenici firmanın bayram sonrası temel atması bekleniyor. Gök Yol İnşaat firmasının yeni huzurevi inşaatını bin günde teslim edeceği öğrenildi.



100 YATAKLI OLACAK



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yaptırılacak İzmit Huzurevi odaları birer kişilik ve toplam 100 kapasiteli olup, inşaat için 20 milyon lira harcanacak. Turgut Mahallesinde 9 Aralık 1994 tarihinde hizmete giren eski bina toprak kayması sonrası 12 Nisan 2016’da boşaltılmış, 10 Ekim 2017’de yıkılmıştı. Bu arada İzmit Sanayi Sitesi ve KEV’in de huzurevi yapacağı öğrenildi.

Yıkılan Huzur Evi yerine neden ruhsatsız yapılıyor

Yeni Huzurevi 5 yıldızlı otel gibi!

İzmit Turgut Mahallesi’nde 1994 yılında hizmete açılan Kocaeli Huzurevi binası, 2016 yılında bölgede yaşanan toprak kayması sonrası boşaltılmış, 2017 yılı ortalarında yıkılmıştı.Kocaeli Valiliği, yıkılan binanın yerinde yeni huzurevi binası yapıyor. 1000 iş gününde tamamlanması planlanan yeni huzurevi binası 5 yıldızlı oteli aratmıyor. Huzurevi binası 100 kişi kapasiteli olacak.



2017’DE YIKILMIŞTI



Temeli 1990’lı yıllarda atılan, 1994 yılında hizmete açılan Turgut Mahallesi’ndeki Kocaeli Huzurevi binası, 2016 yılında bölgede yaşanan toprak kayması sonrası boşaltılmıştı, bina 2017 yılı ortalarında yıkılmıştı. Kocaeli Valiliği, huzurevi binasını yıktıktan sonra burada kalan 80 kadar huzurevi sakinlerini ise İzmit Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Ateşböceği Sokak’ta yenilenen bir binaya yerleştirmişti. Valilik, yeni huzurevi binasını eski yerinde yeniden yapıyor. Yeni huzurevinin inşaat çalışmalarına başlandı.



20 MİLYON TL’YE MAL OLACAK



Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi, yeni huzurevi binası için 29 Ocak 2019 tarihinde ihale gerçekleştirdi. İhaleyi Bursa firması olan Taşlar Yapı Anonim Şirketi kazandı. Firma, yasal sürecin tamamlanmasından sonra yeni huzurevi binası temel çalışmalarına başladı. Yapılacak yeni huzurevi binası ile ilgili gazetemize konuşan Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü Bekir Yümnü, “Yeni huzurevi binası ve tüm sosyal donatılar 12 bin metre kare alanda yapılacak. Yeni huzurevi binası 5 kattan oluşacak. Bin iş gününde tamamlanması beklenen huzurevi binası 20 milyon TL’ye mal olacak.” dedi.İzmit Turgut Mahallesi’nin üst kesiminde yapılacak olan Kocaeli Huzurevi binası, Körfez manzaralı müthiş bir noktada yapılacak.



100 KİŞİ KAPASİTELİ



