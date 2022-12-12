Gebze Zabıtasından Pazar Denetimleri





Denetimler kapsamında ilçede kurulan semt ve kapalı pazar yerlerini ziyaret eden Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, açıkta satılan ürünlerin saklama koşulları, insan sağlığına zarar verip vermeyeceği, ürünlerin bozuk olup olmadığı, etiket ve terazide hile yapılıp yapılmadığı gibi konularda denetim yapıyor. Denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade eden zabıta müdürlüğü yetkilileri vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları 0 262 642 04 30 nolu ihbar hattına bildirmeleri çağrısında bulundu.