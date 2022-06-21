Gebze’de Aşıklar Şölenine Davet





Gebzeli aşıkların birbirinden güzel deyiş ve türküleri Gebzeliler için seslendireceği Aşıklar Şöleni’ne Gebzeli hemşerilerini davet eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Anadolu kültürümüzün motiflerini söz ile gönlümüze işleyen halk ozanlarımızla birlikte olacağımız Aşıklar Şölenimize siz değerli hemşerilerimi davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Gebze Belediyesi Aşıklar Şöleni’nde Gebzeli sanatçılar Ahmet Porazoğlu, Mustafa Aydın, Erzade Kapan, Temel Turabi, Taceddin Dursun, Mustafa Kurbanoğlu, Yanık Ayhan, Taner Öztürkoğlu, Ozan Reyhani, Metin Bulutlu, Fevzi Türkel, Metin Ayıker, İlhan Kınalı, Cengiz Çalışkan, Taha Turabi en güzel türkülerini Gebzeli sanat severler için seslendirecek.