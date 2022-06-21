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Gebze’de Aşıklar Şölenine Davet

Başkan Büyükgöz’den Aşıklar Şöleni’ne davet. Gebze Belediyesi Aşıklar Şöleni, kültür sanat etkinlikleri kapsamında 24 Haziran Cuma günü saat 20’de Adem Yavuz Pazar Yeri alanında düzenlenecek.

Gebze'de Aşıklar Şölenine Davet

21 Haziran 2022 Salı 11:28


Gebzeli aşıkların birbirinden güzel deyiş ve türküleri Gebzeliler için seslendireceği Aşıklar Şöleni’ne Gebzeli hemşerilerini davet eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Anadolu kültürümüzün motiflerini söz ile gönlümüze işleyen halk ozanlarımızla birlikte olacağımız Aşıklar Şölenimize siz değerli hemşerilerimi davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Gebze Belediyesi Aşıklar Şöleni’nde Gebzeli sanatçılar Ahmet Porazoğlu, Mustafa Aydın, Erzade Kapan, Temel Turabi, Taceddin Dursun, Mustafa Kurbanoğlu, Yanık Ayhan, Taner Öztürkoğlu, Ozan Reyhani, Metin Bulutlu, Fevzi Türkel, Metin Ayıker, İlhan Kınalı, Cengiz Çalışkan, Taha Turabi en güzel türkülerini Gebzeli sanat severler için seslendirecek.  

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KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir BüyükakınSeddar YavuzAşıklar şöleni
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