GEBZE’DE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, afet ve acil durum hazırlıklarını ve faaliyetlerini Gebze’de anlattı.

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleştirilen AFAD İlçe Bilgilendirme Toplantısına Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, Şube Müdürleri Nurten Gümüş ve Cevat Özdemir, Gebze Kaymakamlığı birim müdürleri, Gebze Belediyesi Yetkilileri, STK temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri ve cami imamları katıldı.

Toplantılarla ilgili bilgi veren AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul; afet planlaması ve eğitim çalışmaları öncelikli olmak üzere faaliyetlerini ve İlçe kurumlarının görev sorumluluklarını paylaşmak üzere her ilçede tertiplenen toplantılar kapsamında Gebze’de bulunduklarını vurguladı.

Afet ve acil durum öncesinde hazırlık çalışmalarıyla, afet sırasında olaylara müdahaleyle, afet ve acil durum sonrasında ise hayatı normale döndürmeye yönelik iyileştirme süreçleriyle görevlendirilen AFAD’ın, bu zaman dilimlerine uyarlı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü, ilçelerin yerel aktörlerinin de bu süreçlerle ilgili bilgilendirilmesinin yararlı olacağını düşündüklerini söyledi.

“Risk Yönetimi öncelemesiyle belirginleştirilen bu hizmetlerin ilçelerde yerel yetkililere aktarılması, afetlere topyekûn hazırlığı tesis etmede büyük önem taşıdığı değerlendirilmektedir.” sözleriyle sunumuna başlayan Tekoğul, önce AFAD’ın kurumsal tanıtımını yaptı. Daha sonra 13.07.2016 da yürürlüğe giren TAMP-Kocaeli Afet Müdahale Planını, ilçelerin afet planlarındaki konumunu, görev ve sorumluluklarını ve destek çözüm ortaklığı boyutlarını ilçe yetkililerine aktardı.

Afetler sonrası yapılan iyileştirme çalışmaları başlığında yürütülen acil yardımların ve hasar ve zarar tespitleri konusunun da detaylandırıldığı toplantıda Kaymakamlıkların ve Belediyelerin bu konulardaki sorumluluk ve yükümlülükleri hatırlatıldı.

Muhtarların acil yardımlarda, oluşan lokal afetlerde ve hak sahipliği çalışmalarında önemli bir işlevleri olduğu bilgisini veren İl AFAD Müdürü Tekoğul, son olarak da sivil savunma hazırlıkları kapsamında geliştirilen AFAD Gönüllülüğü hakkında katılımcıları bilgilendirdi ve gönüllü kayıtlarını yapmaya başladıklarını dile getirdi. Gönüllülerin AFAD’ın sahadaki gözü olacağını, kendilerine verilecek basit arama kurtarma eğitimleriyle afet sonrası çevresine ilk müdahale eden kahramanların bu gönüllüler olacağını söyledi.

Son olarak okullarda öğrenciler için eğitim talepleri yapıldığında geri çevrilmediğini ve imamların oluşturacakları gruplara da talep halinde afet eğitimlerinin verileceğini hatırlatıldı.