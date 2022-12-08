Gebze’de kasisten geçerken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Gebze’de kasisten geçerken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandıGebze ilçesinde kasisten geçerken devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. 08 Aralık 2022 Perşembe 21:36 Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde seyreden Fırat A'nın kullandığı 41 AJJ 790 plakalı motosiklet, kasisten geçtiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş