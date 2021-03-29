Gebze'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Gebze'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralıGebze ilçesinde midibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. 29 Mart 2021 Pazartesi 14:18 Mustafa Paşa Mahallesi'nde 724. ve 735. Sokak'ın kesiştiği noktada Mücahit B. idaresindeki 34 RJ 5025 plakalı otomobil ile Ahmet K. yönetimindeki 41 P 1638 plakalı midibüs çarpıştı. Kazada, otomobildeki ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş