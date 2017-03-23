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Gebze'de Sapığa Tepki !

Gebze’de iki kadına taciz girişiminde bulunmak isteyen E. G. çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı yedi.

Gebze'de Sapığa Tepki !

23 Mart 2017 Perşembe 15:34

Alınan bilgilere göre olay  dün akşam saatlerinde Gebze Tatlıkuyu Köprü altında meydana geldi. İddialara göre: E.G durakta otobüs bekleyen  iyi kadına cinsel organını açtı. Ardından kadınlara taciz etmeye çalıştı. Kadınlar çığlık atmaya başlayınca çevredeki vatandaşlar olaya müdehale etti. Vatandaşlar E.G. 'yi linç etmek istedi.  Polis zamanında müdehale ederek zanlıyı gözaltına aldı.  E.G  dün emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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