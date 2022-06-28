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Gebze’de Yaz Konserleri Başlıyor

Gebze Belediyesi Yaz Konserleri, Bilal Sonses’in 2 Temmuz Cumartesi günü saat 21’de Gebze Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki konseriyle start alıyor. Yaz Konserleri kapsamında Ceza, Ekin Uzunlar ve Haluk Levent en güzel şarkılarını Gebzeliler için seslendirecek

Gebze'de Yaz Konserleri Başlıyor

28 Haziran 2022 Salı 14:21



Gebze Belediyesi’nden Yaz Konserleri… Gebze’de Yaz Konserleri, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenecek. Popüler müziğin sevilen isimleri, en güzel şarkılarını yaz boyunca Gebzeliler için seslendirecek. Gebze Belediyesi Yaz Konserleri kapsamında ilk olarak Bilal Sonses Gebzeli sanatseverlerle buluşacak. 2 Temmuz Cumartesi günü saat 21:00’de Gebze Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenecek konserde Gebzeli hayranlarıyla buluşacak Bilal Sonses, 2015 yılında açtığı Youtube kanalı üzerinden kendine ait söz ve bestelerini yayınlayarak yüksek bir popülariteye ulaşmıştı. 

CEZA VE HALUK LEVENT GEBZE’YE GELİYOR 

Bilal Sonses’in sözü ve müziği kendisine ait olan İki Kelime, Elin Olamam, Sana Bir Şey Olmasın, Sol Yanım şarkıları ile diğer birçok şarkısı sosyal medyada tıklanma rekorları kırmıştı. Gebze Belediyesi Yaz Konserleri kapsamında ayrıca; 24 Temmuz Pazar günü saat 21:00’de ‘Ceza’ konseri (Mevlana Kapalı Pazaryeri),  6 Ağustos Cumartesi saat 21:00’de Ekin Uzunlar konseri (Beylikbağı Stadı) ve 13 Ağustos Cumartesi saat 21:00’de Haluk Levent konseri (Mevlana Kapalı Pazaryeri) düzenlenecek. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebzeli hemşerilerini, ücretsiz olan Gebze Belediyesi Yaz Konserleri’ne davet etti.  

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