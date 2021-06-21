banner632
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu

Gebze'de bir gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.

Gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu

21 Haziran 2021 Pazartesi 14:21

Adem Yavuz Mahallesi 2338 Sokak'ta Arif M'ye ait gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle gecekonduda hasar oluştu.




AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Yaz Okulları Başlıyor Gebze Yaz Okulları Başlıyor
Ayağı çatıya sıkışan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı Ayağı çatıya sıkışan martıyı itfaiye ekipleri...
DARICA’DA SOKAK HAYVANLARI İÇİN ANLAMLI İŞBİRLİĞİ DARICA’DA SOKAK HAYVANLARI İÇİN ANLAMLI İŞBİRLİĞİ
Gebze’ye İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi Gebze’ye İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi
Sayın Cumhurbaşkanımıza Gebze Eskihisar Ormanları Mektubu Sayın Cumhurbaşkanımıza Gebze Eskihisar Ormanları...
Osmanlı’nın Eflak Bölgesi Romanya’ya Veda Ediyoruz Osmanlı’nın Eflak Bölgesi Romanya’ya Veda Ediyoruz
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebze Yaz Okulları Başlıyor
Gebze Belediyesi Yaz Okulları’nda kayıtlar başladı. Eğitimlerin 5 Temmuz-26 Ağustos tarihleri arasında...

Haberi Oku