Gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu

Adem Yavuz Mahallesi 2338 Sokak'ta Arif M'ye ait gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle gecekonduda hasar oluştu.
AA
Gebze'de bir gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.
Adem Yavuz Mahallesi 2338 Sokak'ta Arif M'ye ait gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle gecekonduda hasar oluştu.