‘’Gençlerimizi yeni çağın liderleri yapmak istiyoruz’’

Ülkü Ocakları Başkanı Av. Yunus Emre Kurt, “Ülkü Ocakları olarak Tahir başkanımıza görevinde kolaylıklar diliyoruz. Bir taraftan şehri imar ederken diğer bir taraftan da nesli ihya edeceğine inanıyoruz” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın,

Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Av. Yunus Emre Kurt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Av. Özhan Kurt ve Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı Av. Rahmi Ertürk’ü makamında konuk etti. Nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, Ülkü Ocakları’nın gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi de aldı. Gençlik hizmetleri kapsamında eğitim başta olmak üzere spora kadar her alanda Büyükşehir Belediyesi olarak var olduklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Gençlik ve spor hizmetlerimize bütüncül bir yaklaşımla bakıyoruz. Eğitime ve spor faaliyetlerine özel önem veriyoruz. Bizler gençlerimizi kendi alanlarında yeni çağın liderleri yapmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için gerekli vizyonu da ortaya koyuyoruz” dedi.

KURT, “HEDEFLER TAHİR BAŞKANIMIZ SAYESİNDE GERÇEKLEŞECEKTİR”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın görevi aldığından bugüne kadar büyük bir gayret ve kararlılıkla kente hizmet ettiğini söyleyen Ülkü Ocakları Başkanı Av. Yunus Emre Kurt, “Ülkü Ocakları olarak Tahir başkanımıza görevinde kolaylıklar diliyoruz. Bir taraftan şehri imar ederken diğer bir taraftan da nesli ihya edeceğine inanıyoruz. Çok önemli olarak gördüğümüz bu hedef Tahir başkanımızın eliyle gerçekleşecektir” ifadelerini sarf etti.

“AKADEMİ LİSE, AKADEMİ ÜNİVERSİTE VE GENÇLİK KAMPLARI”

Gençlerin gücü ve gelecek vizyonuna inandığını da dile getiren Başkan Büyükakın, ulusal ve uluslararası arenada Türkiye’yi yüceltecek gelişmelerin en büyük gücünü, günümüzün nesli olduğunu söyledi. Çocukların ve gençlerin yaşamaktan mutlu oldukları, gereksinimlere dönük her türlü hizmetin yerine getirildiği bir kent için çalıştıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Kılavuz Gençlik programlarımızla gençlerimize en güzel hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Akademi Lise, Akademi Üniversite ve Gençlik Kampları gibi projelerimizle ülkemizin geleceği gençlerimize hizmet ediyoruz” şeklinde konuştu. Birliktelik yapılan istişarenin ardından sona erdi.