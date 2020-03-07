banner482
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Genel Sekreter Gündoğdu Gölcük'te incelemelerde bulundu

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile birlikte ilçede planlanan ve devam eden projeleri yerinde incelediler

Genel Sekreter Gündoğdu Gölcük'te incelemelerde bulundu

07 Mart 2020 Cumartesi 10:43

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, ilçelerde planlanan ve çalışmaları devam eden projelerde incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Gündoğdu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile birlikte Gölcük Kavaklı Sahili’nde planlanan ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde devam eden duble yol çalışmalarını inceledi. Gündoğdu ve Sezer’e, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay da eşlik etti.

 

KAVAKLI SAHİLİ’Nİ İNCELEDİLER

Genel Sekreter Gündoğdu ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, trafik yoğunluğunun yaşandığı Kavaklı Sahili’nde incelemelerde bulundu. Kavaklı sahilinde Kongre Sarayı’ndan Denizevler Bağlantı Köprüsü’ne kadarki güzergahta yapılması planlanan yol çalışmaları hakkında bilgi aldı.

 

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ’NDE SONA YAKLAŞILIYOR

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi D-130 Karayoluna alternatif olarak yenileniyor. Genel Sekreter Gündoğdu ve Başkan Sezer, devam eden duble yol çalışmalarını inceledi ve görevli personellerden bilgi aldı. Kaldırım imalatlarının yapıldığı caddede yakın zamanda asfalt serimi yapılacak. Devam eden çalışmaların kısa sürede tamamlanarak hizmet vermesi planlanıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaGebzeBaşkanKocaeliçayıorva
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükgöz personelin kadınlar gününü kutladı Başkan Büyükgöz personelin kadınlar gününü...
Gebze'ye Konuk Başkanlar Gebze'ye Konuk Başkanlar
Şayir’den Dünya Kadınlar günü mesajı Şayir’den Dünya Kadınlar günü mesajı
Başkan Büyükakın Macar heyeti konuk etti Başkan Büyükakın Macar heyeti konuk etti
Başkan Bıyık, vatandaşları dinleyecek Başkan Bıyık, vatandaşları dinleyecek
Kandıra köy halkı, kanser taramasından geçti Kandıra köy halkı, kanser taramasından geçti
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Büyükgöz personelin kadınlar gününü...
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nün Pazar gününe denk gelmesi...

Haberi Oku