Genel Sekreter Gündoğdu Gölcük'te incelemelerde bulundu

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile birlikte ilçede planlanan ve devam eden projeleri yerinde incelediler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, ilçelerde planlanan ve çalışmaları devam eden projelerde incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Gündoğdu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile birlikte Gölcük Kavaklı Sahili’nde planlanan ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde devam eden duble yol çalışmalarını inceledi. Gündoğdu ve Sezer’e, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay da eşlik etti.

KAVAKLI SAHİLİ’Nİ İNCELEDİLER

Genel Sekreter Gündoğdu ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, trafik yoğunluğunun yaşandığı Kavaklı Sahili’nde incelemelerde bulundu. Kavaklı sahilinde Kongre Sarayı’ndan Denizevler Bağlantı Köprüsü’ne kadarki güzergahta yapılması planlanan yol çalışmaları hakkında bilgi aldı.

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ’NDE SONA YAKLAŞILIYOR