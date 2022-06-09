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Gıda Üretim Tesisi Projesi’nde Inşaat Çalışması Başlıyor

Afet mutfağı olarak hizmet verecek Gıda Üretim Tesisi Projesi’nde ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalayan Büyükşehir, yer teslimini yarın yapacak

Gıda Üretim Tesisi Projesi'nde Inşaat Çalışması Başlıyor

09 Haziran 2022 Perşembe 15:11


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin olası bir afette Marmara bölgesine hizmet sunması için projelendirdiği Gıda Üretim Tesisi Projesi için ihale süreci tamamlandı. İhale komisyonun değerlendirmesinin ardından ihaleye 61 milyon 490 bin TL teklif sunan RHZ İnşaat ile sözleşme imzalandı. Yer teslimini yarın (10 Haziran Cuma) yapacak olan Büyükşehir, firmaya inşaat çalışmalarına hızla başlaması ve bir an önce tamamlaması talimatını verdi.


420 GÜNDE TAMAMLANACAK

KBB Gıda Üretim Tesisi Projesi, Büyükşehir mülkiyetinde olan Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi 251 ada, 6 parselde yapılacak. İşin teslim süresi ise yer tesliminden itibaren 420 (Dört Yüz Yirmi) takvim günü olarak belirlendi.


5.300 METREKARE KAPALI ALAN

Toplamda 5.300 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi ve 5.000 metrekare çevre düzenlemesi yapılacak proje; kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümlerini içinde barındıracak.


AFET ZAMANLARINDA DA HİZMET VERECEK

Zemin katta gıda üretim alanları ve personel birimleri bulunacak. 1. katta ise idari birimler ve yemekhane yer alacak. Tesisin afet zamanlarında da hizmet vermesi planlanıyor.

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