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Gıda Üretim Tesisi’nde yoğun çalışma

Büyükşehir Belediyesi’nin olası bir afette Marmara Bölgesine hizmet sunması için projelendirdiği Gıda Üretim Tesisi Projesinde çalışmalar devam ediyor.

Gıda Üretim Tesisi'nde yoğun çalışma

09 Aralık 2022 Cuma 11:32


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin olası bir afette Marmara bölgesine hizmet sunması için Başiskele’de projelendirdiği Afet Mutfağı’nda (Gıda Üretim Tesisi Projesi) çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Projede yüzde 40 oranında ilerleme gerçekleşti.


KABA İNŞAATI BİTTİ

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından yaralarını saran ve olası afetlere hazır bir şehir için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Afet Mutfağı olarak hizmet verecek Gıda Üretim Tesisi projesini hayata geçirdi. 19 Eylül’de temeli atılan Gıda Üretim Tesisi projesinde ekiplerin yoğun çalışması sonunda binanın kaba inşaatı bitti. 


MEKANİK ALT YAPI SÜRÜYOR

Büyükşehir mülkiyetinde olan Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi 251 ada, 6 parselde yapılan Gıda Üretim Tesisi’nde çevre istinat perde ve betonarme ve elektrik bağlantı imalatı devam ediyor. Ayrıca bina içi mekanik alt yapı imalatlarına da başlandı. 


420 GÜNDE TAMAMLANACAK
420 günde tamamlanması planlanan Gıda Üretim Tesisi’nde 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi planlanıyor. Proje içerisinde kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümleri yer alacak.


Bülten No: 2159

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