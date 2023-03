GİRESUN BÖLGESİNDE ŞEHİTLER İÇİN MEYVE FİDANLARI DİKMEYE DEVAM EDİYORUZ

belgeselcinin not defteri köşesinde 17 mart 2023'te yayınlanan makalemiz

Giresun bölgesinde resmî ve özel kurumlar Vakıf ve STK işbirliği ile deprem Şehitleri ve geçmiş ecdadın ruhu İçin başlattığımız meyve fidanı dikme kampanyası devam ediyor.

Giresun’un adını aldığı endemik Giresun Kiraz fidanlarını Yağlıdere’li fidan üreticisi Hamdi Sarıaydın’dan temin edilerek Giresun bölgesindeki cami bahçelerine diktik.

Adını Horasan Eren’i Piraziz’den Alan Piraziz ilçesi Müftüsü Haydar Bektaşoğlu’nu ziyaret ederek www.iktav.com tarih ve kültür araştırmaları merkezi olarak teşekkür plaketi hediye ettik.

GİRESUN YAĞLIDERE İLÇESİNDE KİRAZ FİDANI

Yavuz Sultan Selim’in hocası Yağlıdere Tekkeköyü tarihi cami ve köy çevresinde çok sayıda kiraz fidanı dikildi geçtiğimiz haftalarda bizleri ziyaret eden köy muhtarı İle canlı yayın yapmıştık.

CANLI YAYIN LİNKİ

GİRESUN İL MÜFTÜLÜĞÜ ŞEHİTLER İÇİN FİDAN DİKTİ

Deprem şehitleri meyve fidanlarında yaşasın kampanyasına Giresun Esnaf odaları birliği Giresun il müftülüğü ve Giresun orman bölge müdürlüğüde destek verip Giresun merkezdeki çok sayıda cami bahçelerine kiraz ıhlamur ve çınar fidanları diktiler Giresun il müftülüğünün fidan dikme töreni ile ilgili sosyal medya paylaşımı.

FİDANLARDA YAŞAYACAKLAR

Giresun İl Müftülüğünce "6 Şubat Deprem Şehitleri Anısına Ağaç Dikme” etkinliği düzenlendi.

Sarvan Köyü ve 24 camide eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlikte kiraz, ıhlamur ve çınar fidanları toprakla buluştu.

Sarvan Köyü’nde düzenlenen fidan dikim etkinliğine katılan İl Müftüsü Ramazan Topcan, fidanların toprakla buluşup, geleceğe nefes olacağını ifade etti.

Ormanların korunması için atılan her adımın önemli olduğunu vurgulayan İl Müftüsü Topcan, “Kardeşlerim! Bugün bizim buradaki gayretlerimiz, can çekişen dünyamıza can olmaktır. Arkamızdan dualarda yer bulunmamıza vesile olacak en güzel etkinliklerimizden biri de hiç şüphesiz gölgesi olan bir ağaç, meyvesi olan bir ağaçtır. Ana baba tanımayan, büyük küçük tanımayan bir evlada sahip olmaktansa gelenin geçenin gölgesinde oturduğu bir ağaç sahibi olmak daha evladır. Unutmayalım ki kirletilmemiş ve korunmuş bir yeşil dünya, gelecek nesillere bırakacağımız en güzel mirastır.

Bu duygularla etkinliğimize katkı ve katılım sağlayan İmam Hatip kardeşimiz başta olmak üzere siz değerli kardeşlerime, Köyümüz Muhtarına, ev sahipliğinden dolayı da Sarvan halkına çok ama çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından fidanların dikimi gerçekleştirildi.

TARİHİ CAMİDEN CANLI YAYIN

Giresun Bulancak Kızılot kalkındırma ve dayanışma derneği başkanı eğitimci Orhan Erdemir ve cami imam hatibi Hasan Yüksel www.devrialem.tv canlı yayında.

DOKAP BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİK

Kısa adı DOKAP olan Doğu Karadeniz Kalkınma idaresi başkanlığını ziyaret edip Başkan Hakan Gültekin ile DOKAP’ın çalışmaları İle ilgili belgesel söyleşi yaptık.

DOKAP Başkanlığından istifa edip Rize’den milletvekili olacağını açıklayan Hakan Gültekin’e www.iktav.com Kültür hizmeti olan Giresun Rehberi kitabımızı hediye ettik.