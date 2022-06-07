GİRİB’in Giresun Toplantısı Anlamlı Önemli ve Güzel Geçti

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze ile www.gazetegebze.com da belgeselcinin not defteri köşesin de 7 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan makalelerimiz

https://www.gazetegebze.com.tr/.../giribin-giresun...

Samsun’dan sonra Giresun medya mensupları İle bir araya gelen GİRİB yönetimi Ankara ve Türkiye geneline açılımı İle ile ilgili genel Başkan Kemal Tokmak önemli bilgiler verdi GİRİB yönetimi ve istişare kurulu üyelerininde konuşma yaptığı toplantıda bende Giresun’un kurtuluş savaşına katkısından dolayı yiğit Giresun ünvanı ile ödüllendirilmesi ve Giresun tarihi değerlerinin öne çıkarılması gerektiği üzerinde durdum.

Giresun’un ilk kez 1398 yılında 720 yıl önce Türkler tarafından fetihin yıl dönümününde bu toplantı İle kutlandığını açıkladım.

GİRİB Başkanı Kemal Tokmak’dan Açıklama

GİRİP Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Dernek Başkanı Kemal Tokmak, "Yönetim ve İstişare Kurulumuza yapılan müzakereler sonucunda Dernek Genel Merkezinin Ankara'ya taşınmasına karar verilmiştir. İş insanı ve bürokratların saygılı, güvene dayalı, şeffaflık prensibinden taviz vermeden, Bürokratlarımızla iş insanlarımızı ortak bir hedefle buluşturan GİRİP, ülkemizde ve yurtdışında hizmet veren Giresunlu İş İnsanları ve Bürokratlarını bir araya getirip eğitim, kültürel, sosyal ve ticari alanlarda projeler üretmek, hayata geçirmek, üyeler arasında sosyal dayanışma ve işbirliği alanında sağlıklı düzenli ilişkiler kurulmasını sağlayacağız" dedi. Başkan Tokmak, öte yandan GİRİB'in siyaset üstü bir dernek olduğunu belirterek, aktif siyaset yapan hiç kimsenin derneklerin de faaliyet yürütemeyeceğini söyledi.

Giresun İletişim Fakültesi Dekanı ile Söyleşi

Toplantıya katılan Giresun medya mensupları İle Giresun üzerine görüş alış verişinde bulunma imkanım oldu. Giresun Üniversitesi Tirebolu iletişim fakültesi Dekanı değerli arkadaşım Prof Dr Nazım Elmas bey ile Kafkas Cephesi harşit savunması üzerine bilgi alışı verişi yaparak Harşit savunmasından Sakarya zaferine akademik çalışmalar yapılması üzerinde görüş birliğine vardık. Dekan sayın Nazım Elmas İletişim Fakültesi kariyer günlerine davet ederek öğrencilere belgeselcilik üzerine söyleşi yapmamı istedi.Toplantıya katılan Giresun’un önemli yazar ve fikir insanı Mehmet İpek hatıralarını yazdığı kitabı hediye etti

Giresun 720 Yıl Önce Fetih Edildi

Giresun Tükler tarafından 720 yıl önce 1398 yılının ilkbaharında fetih edilerek Türk islam yurdu olmuştu. Giresun Fatih’i Danişment gazinin torunlarından Emiroğlu beyliğimin beylerinden Emir Süleyman beyın adına Giresun orman bölge müdürlüğü alına Selçuklu yontma taş işçiliği ile yapılan cami inşaatını ziyaret ederek yetkiliden bilgi alıp Giresun bölgesini Türk islam yurdu yapan Aziz ecdadımız ve şehitlerimizin ruhlarına Fatiha okudum

Atalarımızın geçmişi ve köylerimizin tarihini araştırmalıyız

Köylerimizi, ne zaman ve kimler kurup vatan yaptı? Köylerimizin adı nerden geliyor ve tarihi geçmişinde neler yaşandı? Anadolu’da her köyün her kasabanın kuruluş tarihi vardır.

1301 yılında Danişment Melik Ahmet Gazi’nin torunları Bayramlı Emiroğulları Beyliği’nin kurulup başkent yapılan Ordu Mesudiye Kaleköy’de belgesel çekimi yapıp, tarihi Kaleköy Kalesini gezip, tarihi Kaleköy Mezarlığındaki Emiroğulları Beylerine ait tarihi kümbetler ve mezarlıkta Fatiha okuduk. Bizler, Ordu ve Giresun bölgesindeki tarihi köy ve kasabaları gezip, ormanlarımız ve ağaç medeniyetini araştırırken sizleri köy ve kasabalarınızla ilgili tarihi araştırma yapmaya davet ediyorum. Köylerimiz ne zaman kuruldu ve adı nerden geliyor? Ata, dede mezarlarını biliyor muyuz? Tarih ve kültür bilincine sahip olmak,Her şeye sahip olmaktır…Anadolu’nu vatan olmasında çok önemli görev alan Malazgirt’te Sultan Alparslan’ın en önemli komutanı olan Doğukara Deniz Bölgesini vatan yapan Bayramlı Emiroğulları Beyliğinin atası Danişment Melik Ahmet Gazi ile ilgili 5 yıl önce hazırladığımız belgeselin linkini sizlerle paylaşıyorum.

https://m.youtube.com/watch?v=g2daJ5j0fII

Bayramlı Hacıemiroğulları Beyliği ve Çepniler Belgeselimiz

https://m.youtube.com/watch?v=Q_3irZ6EDN0

Melet Irmağı’ndan su değil, Emiroğulları Beyliği Tarihi AkarDağlar, ovalar, nehirler, Melet Irmağı gibi tarihimizin canlı şahitleridir.Altaylardan Tuna’ya söylenen bizim türkümüzdür.Tanrı Dağları’ndan Anadolu’ya destanlar yazılmış, yurtlar, yuvalar, obalar kurulmuş. Alperen Gaziler ve Horasan Erenleri öncülüğünde köylerde Selçuklu Devleti’nin temelleri atılmış, Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuş. Anadolu’daki her köyün ve her kasabanın kuruluş destanları vardır.Melet Irmağı, Ordu ve Giresun başta olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesinin Danişment Melik Ahmet Gazi’nin Torunu Bayramlı Emiroğulları Beyliği tarafından nasıl vatan yapıldığının canlı şahididir.Melet Irmağı’ndan su değil, tarih akar…Melet Irmağı’nın dili olsa da konuşsa…Melet Irmağı, bize ecdadımızı anlatıp, tanıtsa…Emiroğlu Süleyman Bey Beyliğin başkentini, Ordu Mesudiye Kaleköy’den alıp, Melet Vadisi’ni vatan yaparak Ordu Eskipazar’a indirip Ordu’ya başkent anlamına gelen Ordu adını verip, 1397 yılında Giresun Kalesi’ni Pontusluların elinden alarak, ebedi Türk yurdu yapmış, Trabzon Pontus devletinden 69 sene vergi almış.Melet Vadisi’nin ihtişamlı manzarasını seyrederken Emiroğulları Beyliği Tarihini hatırlıyor, bölgeyi bize vatan yapan AZİZ ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.Bölgemizi vatan yapan Bayramlı Hacıemiroğulları Beyliğine karşı vefa borcumuzu ödemek için yıllardan beri www.iktav.com olarak araştırma yapıp, birçok TV kanalında yayınlanan Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tv olarak belgeseller çekiyoruz. 5 yıl önce bölgede yaptığımız araştırma ile ilgili makalemi sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4179&t=makale

Ordu Valiliği web sayfasında yer alan haberin linkini sizlerle paylaşıyorum;

http://www.ordu.gov.tr/vali-yavuz-haciemirogullari...