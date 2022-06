GİRİB’in Samsun Toplantısı Başarı İle Gerçekleşti

“Giresun Uşakları tarih boyunca her zaman her yerde vatan ve millet aşkı uğruna kan vermiş, can vermiştir, cihan harbinde, çanakkalede, Kafkas cephesinde, ve de kurtuluş tan kuruluşa giden yolda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk le birlikte Samsun a ilk adımı atan Milli Kahramanlarımız Topal Osman Ağa Hüseyin Avni Alpaslan ve 42 ve 47 ci alay Giresun Uşakları ülke savunmasında en ön saflarda yer almıştır. Çanakkalede, afyonda, dumlupınarda, polatlıda, haymana da harşıt Kabaktepe de atalarımızın kanını ruhunu taşıyan ve başka hiçbir ile nasip olmayan Giresun şehitlikleri vardır. İnsanların doğduğu yer, memleketleri kimliklerinin çok önemli bir parçasıdır…Samsun’da yaşayan Giresun’lular olarak bu öz kimliğimize sahip çıkmak, bu kimliği her şeyin üstünde tutmak, kendimize ve atalarımıza olan saygımızın da bir gereğidir, diye düşünüyorum… Kurtuluş Şehri Samsun da Başlattığımız bu önemli çalışmanın kadük kalmaması, sürdürebilir ve sonuç getirebilir olması için planladığımız, programladığımız çalışmalara hep birlikte destek vermemiz, güç ve gönül birliği yapmamız şarttır…Sizlerden bu konuda, yani oluşturacağımız sivil toplum örgütünün faaliyetlerinin sürmesi noktasında ilgi, destek ve yardımlarınızı bekliyoruz. Katılımlarınız için tekrar teşekkür eder, programladığımız diğer etkinlik ve çalışmalarda buluşmak ümidiyle, hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım."