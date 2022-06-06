GİRİB’in Samsun Toplantısı Başarı İle Gerçekleşti

Genel merkezini Ankara’ya taşıyan ve ilk şubesini Samsun’da açmak İçin çalışma yapan Giresun İşadamı ve bürokratlar derneğinin Samsunda’ki toplantısına Gebze’den 24 kişilik ekiple katıldık. Samsun toplantısını organize eden Osman Bayram ve GİRİB başkanı Kemal Tokmak konuşma yaparak toplantının amacı ve derneğin çalışmaları İle ilgili genel bilgiler verdiler.

“Biz Giresunlular, Türkiye’de göç hareketini en erken başlatmak zorunda kalan kişileriz… Ekmek davası uğruna, yaşam savaşı uğruna, doğduğumuz o cennet toprakları terk etmek zorunda kaldık… Göç hareketinde ilklerden olmamızın sebebi de, ekmek davası derdine herkesten önce düşmek zorunda kalışımızdır. Memleketimizin ekonomik imkanları, tarım arazilerimizin durumu, nüfusumuzun hızla artması bizleri gurbete çıkaran ilk kafilelerden biri yaptı… Ülkenin her şehrine göç verdi Giresun… İstatislik kurumu verilerine göre İstanbul ve Marmara bölgesinde yaşayan Giresun’luların sayısı şu anda Giresun il sınırları içinde yaşayanların sayısını geçti… Eğer herkes Türkiye’de kendi memleketinde yaşasaydı, Giresun’un nüfusu 1.200.000 civarı olacağı tahmin edilmekte… Bu nüfus Giresun’u Türkiye’nin 20. büyük şehri yapıyor… Nüfusuna oranla en çok göç veren il maalesef Giresun’dur… 1.200.000 kişinin sadece 500 bin e yakını Giresun’da yaşıyor, 700 bin kişi ise Giresun dışındaki memleketlerde hayat mücadelesi veriyor… Sizinle bu sayıları paylaşmamdaki amacım, Giresunumuzun sayısal olarak ne kadar büyük bir kitleyi temsil ettiğimizi göstermek içindir. Fakat ne yazık ki, matematiksel olarak büyük bir kitle olarak gözüken bu nüfus, sosyal, kültürel ve turizm alanların da etkinlik olarak aynı oranda bir varlık gösterememektedir.