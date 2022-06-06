GİRİB’in Samsun Toplantısı Başarı İle Gerçekleşti

Genel merkezini Ankara’ya taşıyan ve ilk şubesini Samsun’da açmak İçin çalışma yapan Giresun İşadamı ve bürokratlar derneğinin Samsunda’ki toplantısına Gebze’den 24 kişilik ekiple katıldık. Samsun toplantısını organize eden Osman Bayram ve GİRİB başkanı Kemal Tokmak konuşma yaparak toplantının amacı ve derneğin çalışmaları İle ilgili genel bilgiler verdiler.
Toplantıda bir konuşma yapan Samsun Şube Kurucu Başkanı Osman Bayram, şunları söyledi;
“GİRESUN TÜRKİYENİN EN BÜYÜK ŞEHİRLERİNDEN BİRİ OLABİLİRDİ”
“Biz Giresunlular, Türkiye’de göç hareketini en erken başlatmak zorunda kalan kişileriz… Ekmek davası uğruna, yaşam savaşı uğruna, doğduğumuz o cennet toprakları terk etmek zorunda kaldık… Göç hareketinde ilklerden olmamızın sebebi de, ekmek davası derdine herkesten önce düşmek zorunda kalışımızdır. Memleketimizin ekonomik imkanları, tarım arazilerimizin durumu, nüfusumuzun hızla artması bizleri gurbete çıkaran ilk kafilelerden biri yaptı… Ülkenin her şehrine göç verdi Giresun… İstatislik kurumu verilerine göre İstanbul ve Marmara bölgesinde yaşayan Giresun’luların sayısı şu anda Giresun il sınırları içinde yaşayanların sayısını geçti… Eğer herkes Türkiye’de kendi memleketinde yaşasaydı, Giresun’un nüfusu 1.200.000 civarı olacağı tahmin edilmekte… Bu nüfus Giresun’u Türkiye’nin 20. büyük şehri yapıyor… Nüfusuna oranla en çok göç veren il maalesef Giresun’dur… 1.200.000 kişinin sadece 500 bin e yakını Giresun’da yaşıyor, 700 bin kişi ise Giresun dışındaki memleketlerde hayat mücadelesi veriyor… Sizinle bu sayıları paylaşmamdaki amacım, Giresunumuzun sayısal olarak ne kadar büyük bir kitleyi temsil ettiğimizi göstermek içindir. Fakat ne yazık ki, matematiksel olarak büyük bir kitle olarak gözüken bu nüfus, sosyal, kültürel ve turizm alanların da etkinlik olarak aynı oranda bir varlık gösterememektedir.
“SAMSUN’DA 2021 VERİLERİNE GÖRE 14 BİN GİRESUNLU YAŞIYOR”
“Samsun’da da 2021 yılı verilerine göre tam olarak 14 bin Giresun’lu yaşıyor…14 bin insan çok büyük bir güçtür… Çok büyük bir kitledir… Yağlıdere, Piraziz, Eynesil, Alucra, Güce, Çamoluk, Doğankent ve Çanakçı ilçe nüfusları Samsun’daki Giresun nüfusunun altındadır…Şimdi bu Samsun’daki bu önemli nüfusun potansiyelini açığa çıkarma vakti gelmiştir… Bizler durumdan vazife çıkararak, memleketimizin insanını bir araya getirmek, birlik, beraberlik ve dayanışmasını en üst düzeye çıkarmak üzere bir yola çıktık… İnşallah bu yolda hep beraber başarılı olur, memleketimiz ve hemşerilerimiz adına önemli ve hayırlı işlere imza atarız…İş adamlarımız, iş insanı ve bürokratlarımız başta olmak üzere bölgemizdeki Giresun’luların bilinç altlarındaki, “Giresunluluk” ruhunu yeniden ve sürekli olacak şekilde harekete geçirmek canlı ve diri tutmak istiyoruz.”
“GİRESUNLULAR ÜLKE SAVUNMASINDA EN ÖN SAFLARDA YER ALDI”
“Giresun Uşakları tarih boyunca her zaman her yerde vatan ve millet aşkı uğruna kan vermiş, can vermiştir, cihan harbinde, çanakkalede, Kafkas cephesinde, ve de kurtuluş tan kuruluşa giden yolda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk le birlikte Samsun a ilk adımı atan Milli Kahramanlarımız Topal Osman Ağa Hüseyin Avni Alpaslan ve 42 ve 47 ci alay Giresun Uşakları ülke savunmasında en ön saflarda yer almıştır. Çanakkalede, afyonda, dumlupınarda, polatlıda, haymana da harşıt Kabaktepe de atalarımızın kanını ruhunu taşıyan ve başka hiçbir ile nasip olmayan Giresun şehitlikleri vardır. İnsanların doğduğu yer, memleketleri kimliklerinin çok önemli bir parçasıdır…Samsun’da yaşayan Giresun’lular olarak bu öz kimliğimize sahip çıkmak, bu kimliği her şeyin üstünde tutmak, kendimize ve atalarımıza olan saygımızın da bir gereğidir, diye düşünüyorum… Kurtuluş Şehri Samsun da Başlattığımız bu önemli çalışmanın kadük kalmaması, sürdürebilir ve sonuç getirebilir olması için planladığımız, programladığımız çalışmalara hep birlikte destek vermemiz, güç ve gönül birliği yapmamız şarttır…Sizlerden bu konuda, yani oluşturacağımız sivil toplum örgütünün faaliyetlerinin sürmesi noktasında ilgi, destek ve yardımlarınızı bekliyoruz. Katılımlarınız için tekrar teşekkür eder, programladığımız diğer etkinlik ve çalışmalarda buluşmak ümidiyle, hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım."