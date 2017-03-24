GKM’de Referandum masaya yatırıldı

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Süleyman Özışık, Melih Altınok ve Hikmet Genç “Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Referandum Güvenliği” konulu konferansı ile Gebzeliler ile bir araya geldi.

TÜRKLER DEĞİŞİMDEN YANA OY KULLANIYOR

15 Temmuz Milli İrade Kenet Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşen konferansa Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediye başkan yardımcıları Engin Güzel, Sadık Albayrak, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Daha çok sohbet havasında geçen konferans sırasın konuşmacılar izleyicilerden sorular aldı ve izleyicilerin kafasını karıştıran, merak ettikleri konular aydınlatılmış oldu. Melih Altınok konuşmasında, “Eski tarihe bakarsak Referandumlarda bir kez hariç evet çıkmış. Bu ne demek oluyor. Türkler değişimden yana oy kullanıyor. Bizim ülkemizde makul vatandaş tanımına uymayan bazı kesimler hem siyasetin hem de ekonominin dışında bırakılmışlar. Son dönemin özelliği bu kesimlerle merkezdeki kesimlerin ortadan kalkması ve her alanda çevrenin merkeze hareketinden oluşuyor şu anki genel durum budur” ifadelerine yer verdi.

BU MİLLET KENDİNİ YÖNETECEK KİŞİYİ SEÇEBİLİR

Hikmet Genç konuşmasında, “Bu sistem iyiyse zaten kendini yönetecek en doğru kişiyi neden bu millet kendisi seçemesin. Demokrasiyi, Cumhuriyeti Avrupa’dan ithal etmedik mi bunun da örnekleri var Avrupa’da ve gayet iyi işliyor neden bizde olmasın. İşte bize bu söyleniyor onlar Avrupa onlar seçer ama Türkler seçemez. Bunu artık bir kenara bırakmaklayız” ifadelerini kullandı.

HANGİ DİKDATÖR İKİ DÖNEM KURALI GETİRİR

Süleyman Özışık’ta konuşmasında hayırcı kanadın tek adam rejimi iddiaları üzerinden konuştu. Özışık “Tek tek madde madde açıklamaya kalksalar onlarda biliyorlar ki istedikleri sonuç çıkmayacak. O yüzden başlıklar altında konuşuyorlar. Tek adam rejimi gelecek, ana yasa bitecek bunların hiç biri olmayacak, onlarda biliyor. Hele bide diktatör diyenler var. Ya soruyorum hangi diktatör iki dönem kuralı getirip iki dönem sonra ben emekliye ayrılacağım halk istediğini seçsin der” ifadelerini kullandı.

KÖŞKER HEDİYE TAKDİMİNDE BULUNDU