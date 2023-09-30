GTÜ Akademik Yılı törenle başlayacak

GTÜ’nün Akademik yılı açılış törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’de konuk olarak katılacak. Salı günü saat 11.00’de düzenlenecek olan program saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayacak. Protokol konuşmaları sonrasında akademik yılının ilk ders takdimi yapılacak. Akademik ödül töreninin ardından üniversiteye destek olan kurum ve kuruluşlara plaket takdimi yapılacak.



