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GTÜ Akademik Yılı törenle başlayacak

Gebze Teknik Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni 3 Ekim Salı günü GTÜ Kongre Merkezi’nde yapılacak.

GTÜ Akademik Yılı törenle başlayacak

30 Eylül 2023 Cumartesi 16:34

GTÜ’nün Akademik yılı açılış törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’de konuk olarak katılacak. Salı günü saat 11.00’de düzenlenecek olan program saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayacak. Protokol konuşmaları sonrasında akademik yılının ilk ders takdimi yapılacak. Akademik ödül töreninin ardından üniversiteye destek olan kurum ve kuruluşlara plaket takdimi yapılacak.

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