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GTÜ ile HAVELSAN İş Birliği

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile HAVELSAN arasında, "Göreceli Konumlandırma Ar-Ge Projesi Sözleşmesi ve Çerçeve" iş birliği protokolü imzalandı.

GTÜ ile HAVELSAN İş Birliği

05 Ocak 2023 Perşembe 20:21

Gebze Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşen imza töreninin ardından, Üniversite-Sanayi İş Birliği Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştay, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi’nin GTÜ’yü paydaşlarına tanıtan sunumuyla başladı.  Ardından HAVELSAN Ar-Ge ve Teşvik Grup Lideri Şahizer Ön Çakır, “HAVELSAN Ar-Ge Yaklaşımı ve Üniversite Sanayi İş Birliği” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Yine HAVELSAN Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri/ Teknoloji Geliştirme Grubu Modelleme ve Sensör Teknolojileri Grup Lideri Çağlar Akman, “UWB Tabanlı Mesafe Ölçümü ile Göreli konumlandırma Uygulamaları” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 


Açılış oturumunun ardından; Bilgi İletişimi Teknolojileri, Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri, Siber güvenlik ve Kriptoloji, Otonom Sistemler ve Simülasyon ile Yapay Zeka başlıklı oturumlar ile devam etti. 


GTÜ Rektörü ve aynı zamanda HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, üniversitelerde yapılan Ar-Ge çalışmalarından faydalanılması gerektiğini belirterek, "Belirlediğimiz projeler kapsamında HAVELSAN ile GTÜ etkili, verimli ve katma değeri yüksek işler yapacak" dedi.

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ise Ar-Ge ve iş birliğini çok önemsediklerini dile getirerek, "yazılım ve bilişim projelerimizde, Ar-Ge ve patent süreçlerimizde GTÜ ile iş birliği hedefliyoruz" diye konuştu.

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