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Güzeloğlu'ndan Regaib Kandil Mesajı

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, yarın idrak edilecek Regaib Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Güzeloğlu'ndan Regaib Kandil Mesajı

30 Mart 2017 Perşembe 08:58




 Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, yarın idrak edilecek Regaib Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vali Güzeloğlu, mesajında, mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'nin tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diledi.
Güzeloğlu, mübarek üç aylar ve içerisinde barındırdığı kandillerin, insanların kalplerini yakınlaştıran, dostluk, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını artıran, maneviyatımızın aydınlanmasına vesile olan özel ve güzel geceler olduğunu ifade etti.
Bu özel gecelerin gönüllere huzur, insanlığa barış ve dünyaya adalet getirmesini dileyen Güzeloğlu, şöyle devam etti:
"Yüce Allah’ın rahmet ve merhametinden bolca faydalanabilmek için önemli fırsat olan bu mübarek günde ve üç aylar boyunca kulluk şuuru içerisinde hareket ederek, içerisinde barındırdığı önemli gecelerin feyz ve bereketinden en güzel şekilde yararlanmalıyız. Regaib Kandili’nin ülkemize, milletimize ve İslam alemine huzur, barış, kardeşlik ve hoşgörü getirmesini temenni ediyor, değerli Kocaelili hemşehrilerimin kandilini tebrik ediyorum."

KOCAELİ (AA) -
 

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