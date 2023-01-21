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Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Gebze ilçesinde iki sokağın kesiştiği noktada, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

21 Ocak 2023 Cumartesi 21:38

  Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 633/2 Sokak ile 634 Sokak’ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 633/2 Sokak üzerinde seyir halinde olan Aslıhan A. idaresindeki 41 K 8765 plakalı Nissan marka otomobil ile 634 Sokak üzerinde seyir halinde olan Yunus Ç. yönetimindeki 34 DDC 481 plakalı Ford marka hafif ticari araç iki sokağın kesiştiği noktada kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile otomobil sürücüsü Aslıhan A. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 






İHA
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