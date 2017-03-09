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Hakaret Davasında Karar !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret davasında karar

Hakaret Davasında Karar !

09 Mart 2017 Perşembe 17:00


- Kocaeli’de yargılanan 22 sanıktan 16'sı, onbirer ay yirmişer gün hapis cezasına çarptırıldı
- Mahkeme bazı sanıkların hapis cezasını 7 biner lira idari para cezasına çevirirken, bazı sanıkların cezalarını ise erteledi
- Kocaeli’in İzmit ilçesinde, basın açıklaması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri iddiasıyla yargılanan 22'i sanıktan 16'sına, onbirer ay yirmişer gün hapis cezası verildi.

Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya, bazı sanıklarla avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Uğur Kaya, Tugay Adak, Mustafa Can Tekoğlu, Çağlar Özkan, Simge Özel, Beşir Çavuş, Arzu Erkan, Ömer Budak, Ayşe Uğuz, Osman Bahçeci, Atakan Ceylan, Ertan Çağlar, Fırat Sukuşu, Deniz Asan, Gökhan Orhan, Çetin Ak’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri sabit olması nedeniyle birer yıl hapis cezası verdi.

Sanıkların bu suçu alenen işlediğini belirten mahkeme heyeti, cezada artırımda bulunarak birer yıl ikişer ay hapis cezasına hükmetti.

Ancak sanıkların geleceğindeki olası etkileri gözetilerek indirimde bulunan heyet, sanıklara onbirer ay yirmişer gün hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Sanıklardan, Uğur Kaya, Tugay Adak, Mustafa Can Tekoğlu, Çağlar Özkan, Simge Özel, Beşir Çavuş, Arzu Erkan, Ömer Budak, Ayşe Uğuz, Osman Bahçeci, Atakan Ceylan'ın hapsini, 7 biner lira idari para cezasına çevirerek, 6 eşit taksitte ödenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanıklar Ertan Çağlar, Fırat Sukuşu, Deniz Asan, Gökhan Orhan, Çetin Ak'ın ise cezalarını erteledi. 

Mahkeme heyeti ayrıca, diğer sanıklar Caner Polat, Ozan Yılmaz, Büşra Akgün, Ezgi Gider, Deniz Şahin ve Esra Çaylak’ın dosyalarının ayrılarak, yargılanmalarının devam edilmesine karar verdi.

- Olay 

İzmit'te geçen yıl düzenlenen bir gösteride yapılan basın açıklaması ve atılan sloganlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle, aralarında eski CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Orhan'ın da bulunduğu 22 kişi hakkında dava açılmıştı.
KOCAELİ (AA)  

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