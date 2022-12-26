Halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı

Halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandıGebze ilçesinde özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. 26 Aralık 2022 Pazartesi 13:53 İnönü Mahallesi Şehitler Caddesi'nde Ahmet K. idaresindeki 41 J 4197 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmek istediği sırada Alaaddin K'ye (64) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alaaddin K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. AA Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş