Haluk Hoca’nın Köyünde Belgesel Çektim

İnsan oğlunun yetiştiği coğrafyanın, karakteri üzerinde büyük etkisi var. Haluk Hoca’nın yetişmesinde, Giresun Tirebolu İlçesi’nden nazlı nazlı akan Harşit Irmağı ve bir tabloyu andıran fındık bahçeleri ile yemyeşil Karadeniz Dağları’nın yüksekliği ve Karadeniz’in masmavi suları ve enginliği, Haluk Hoca’nın genlerine sinmiş, mayası ve hamurunun yoğrulmasında tesir etmiştir.

Haluk Dursun, Çepni Boyu ve Manav Türkmen Kültürü’nün tüm özelliklerini kendisinde toplamış bir ilim adamı, hoca.

Vefa hatırlamak ve unutmamaktır. Baba tarafından Oğuz Türkleri’nin Çepni boyundan Giresun Tirebolu İlçesi Aslancık Köyü’nden, Anne tarafı Kocaeli Hereke’den Manav Türkmenleri’nden bir aileye mensup.

Haluk Hoca’nın babası 1950’li yıllarda vatani görevini yapmak üzere, bugün Bilim, Teknoloji ve Sanayi Merkezi olan Kocaeli Gebze İlçesi’ndeki Topçu Kışlası’na, atalarımızın Peygamber Ocağı dediği askeri kışlaya gelir. Vatani görevini yaparken o yıllarda Gebze’ye bağlı nahiye merkezi olan Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Sanayi Tarihi’nde çok önemli yeri olan, Dünya markası İpek Halının dokunduğu Hereke’ye yerleşip, Sümerbank Dokuma Sanayi’nde çalışmayı düşünmektedir.

Haluk Hoca’nın babası memleket dediği Giresun’a dönmemekte kararlıdır. Çünkü, baba memleketi fakir ve yoksul bir bölgedir. İş, aş ve ekmek yoktur. Üstelik Kafkas Cephesi Harşit Savunması’nda büyük yıkım görmüş, Rusların mezalimi ve işgalinde büyük dramlar yaşamış bir bölgedir.

Haluk Hoca’nın babası Kocaeli Gebze İlçesi’ne bağlı Hereke nahiyesindeki Sümerbank Dokuma Fabrikası’nda çalışırken, Hereke’nin yerlilerinden Osmanlı müderrisi bir ailenin kızı Şevkiye Hanım ile evlenir. 1957 yılında Haluk Dursun dünyaya gelir. O yıllar Hereke Sümerbank, halı ve kumaş dokumaları yapıldığı, dünyaca ünlü çavuş üzümü, kusursuz zeytin ve bir çok meyve ve sebzenin yetiştirilip satıldığı bir yerdir. Haluk Hoca’nın çocukluğu burada geçer. Bakkal çıraklığı, bağda ve bahçede çalışır. Sümerbank Taş Mektep’te ilkokula başlar. Yaz aylarında Hereke Kuran Kursu’nda dini eğitim alır.

Haluk Hoca’nın hayatının şekillenmesinde başta annesinin, babası Osmanlı müderrislerinden Hüsnü Hat Ustası Hafız Ahmet Efendi, hem Hereke ve hemde Hereke’de yaşanan yüksek ve çok kültürlü ortamı önemli rol oynar.

Haluk Hoca’nın çocukluğu tabiat ve okuma aşkı, Marmara Denizi’nin sakin ve serin suları ile bir tabloyu andıran Hereke’de böyle başlar. Hereke’nin dünya markası İpek halıları rengarenk Sümerbank kumaşları, tarihi Ulu Pınar’ı, asırlık Osmanlı Çınarları topraklarından bereket fışkıran bağ ve bahçeleri ortamında geçer.

Haluk Dursun’un tarih, kültür ve tabiat aşkı İşte böyle bir ortamda başlar.