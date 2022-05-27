Hatay Samandağı Vakıflı Köyünde Belgesel Çekiyoruz

Gebze gazetesi

ve Gazete Gebze ve

da 27 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan makalelerimiz

Akdeniz Sahilleri Hatay Samandağı Erneni vatandaşlara ait Vakıflı Köyünde Belgesel Çekmek üzere Antakya’dan Samandağına gidiyoruz.

Tarihler 25 Mayıs 2022. Devri alem belgesel tv programı olarak Hatay’ın samandağı ilçesinde Ermeni vatandaşlarınızın toplu olarak yaşadığı Vakıflı köyünde Vakıflar Medeniyeti Tarihimiz ile ilgili belgesel çekip köyün tarihi ile ilgili 90 yaşındaki Panos Çapar adlı Ermeni vatandaşımız İle konuştuk.

Bu köyde doğan ve halen sağlıklı bir şekilde hayatını sürdüren Ermeni vatandaşımız bizler için fülüt ile çalıp söylediği Sarı gelin türküsünü Türkçe ve Ermenice olarak dinledik.

Vakıflı köyü ikinci Mahmut döneminde kurulan Osmanlı dönemi vakıflarından bir Vakıf

Vakıflı Köyü - Hatay

Musa Dağı'na sırtını, Akdeniz'e yüzünü dönen, serin, bol oksijenli, kendine has özellikleri olan Vakıflı Köyü, 35 hane ve 160 kişilik nüfusa sahiptir. Hatay'ın Samandağ İlçesi'ne bağlı köyün ilçeye olan uzaklığı 3 kilometredir. Türkiye'nin bütün nüfusu Ermenilerden oluşan tek köyüdür. Homojen bir yapı içinde tarihteki serüvenini devam ettiren köyde, gelenekler de yüzyıllardır bozulmadan süregelmektedir. Her yıl Ağustos ayının ikinci Pazar günü kutlanan ve Hıristiyan âlemince kutsal kabul edilen Meryem Ana Yortusu, dinsel bir şölen olmanın yanı sıra farklı din ve mezhepleri bir araya getiren, kaynaştıran bir zemine de ev sahipliği yapar. Törene dünyanın değişik yerlerine yayılmış Vakıflı Köylülerinin yanı sıra ülkemizin değişik yerlerinden gelen Ermeniler, Sünniler, Aleviler ve hatta Yahudiler de eşlik eder.Gelen misafirler bölgemizin yaz aylarına farklı bir dinamizm katar.

Vakıflı Köyüne Ödül Verilmiş

Vakıflı adı İle anılan köy hakkında bir Araştırma

“....Türkiye’nin son Ermeni köyü Vakıflı’da, son yıllarda art arda hayata geçirilen projeler köye ödül olarak geri döndü. Bu yıl Artvin’de düzenlenen Şehir Ödülleri Türkiye 2020 Yarışması’nda yılın köyü seçilen Vakıflı, bu ödülü, DOĞAKA desteğiyle hayata geçirdiği, “Vakıflı Köyü Tarihi Vakıf Evi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi”, Vakıflıköy Müzesi” ve yöresel lezzetlerin tanıtıldığı “Orada Bir Köy Var Uzakta; O Köy Bizim Köyümüzdür: DOĞAKA Vakıflı’yı Destekler” başlıklı projeleriyle almaya hak kazandı.

Ardahan Valiliği’nin ev sahipliğinde, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Ardahan Üniversitesi, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen törene, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda kurum, kuruluş ve STK temsilcisi katıldı. Şehir paydaşlarının 2020 yılında hayata aldığı proje ve uygulamaların; akademisyen, bürokrat, sanatçı ve gazetecilerden oluşan 25 kişilik bağımsız jüri üyeleri tarafından değerlendirilmesi sonucu belirlenen ödüller, bu sene üç farklı kategoride sahiplerine sunuldu.

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Aşık Şenlik Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Şehir Ödülleri Türkiye 2020 Ödül Töreni”nden sonra konuşan Vakıflıköy Meryem Ana (Surp Asdvadzadzin) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Çapar, “Köyümüzün bu ödülü alması bizi onurlandırmıştır. Bu konuda desteklerinden dolayı Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Yayman’a, Valimiz Sayın Rahmi Doğan’a, DOĞAKA Genel Sekreteri Sayın Onur Yıldız’a, eşim Lora Çapar ve köy halkına teşekkür ediyorum. Bu ödül, Türkiye’nin tek Ermeni Köyü Vakıflı’nın yalnız olmadığının göstergesidir.” dedi. Vakıflıköy’ün emektar muhtarı Berç Kartun ise “Bu ödülü almamızda emeği ve desteği olan herkese teşekkür ediyorum. Kültürümüzü ve geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmak başlıca görevlerimiz arasındadır” şeklinde konuştu.

Hürriyet gazetesinde Vakıflı köyü ile ilgili genel Bilgi

Musa Dağın Musa Peygamber Çınarı

Musa Dağı eteklerinde Hıdırlı köyünde Musa Peygamber Çınarı altında abı hayat ölümsüzlük suyundan içip Musa dağından şırıl şırıl akan derenin kenarında portakal ağaçları altında oturup yorgunluk giderdik. Hıdırlı köyü ve İsa peygamber çınarı İle ilgili bazı kaynaklardan derlediğim Bilgi notu.

Hıdırbey Musa Ağacı - Hatay

Hatay’ın Samandağ İlçesi'nde, Hz. Musa’nın toprağa diktiği asasının ölümsüzlük suyu sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne ve 3 bin yıllık geçmişinin olduğuna inanılan Hıdırbey Musa Ağacı doğal güzelliği ve heybetiyle ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

Hıdırbey Musa Ağacı Efsanesi