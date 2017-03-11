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“Haydi Bisikletle Okula“

- İzmit Belediyesince "Haydi Bisikletle Okula" Projesi kapsamında ortaokul öğrencilerine 400 bisiklet hediye edildi

'Haydi Bisikletle Okula'

11 Mart 2017 Cumartesi 09:48



- İzmit Belediyesi, "Haydi Bisikletle Okula" Projesi altında ortaokul öğrencilerine 400 bisiklet hediye etti. 

Yeşilova Spor Tesislerindeki bisiklet dağıtım töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, son 15 yılda eğitim alanında ülkenin çağ atladığını ifade ederek, eğitime ayrılan bütçenin diğer bütçelerin önüne geçtiğini hatırlattı.

İzmit Belediyesi olarak ülke genelinde başlatılan eğitim seferberliğini kentte uygulamaya çalıştıklarını anlatan Doğan, "Eğitimle ilgili konular hizmet alanımıza girmemesine rağmen eğitime desteği kendimize görev kabul ediyoruz. Çocuklarımızın her biri bizim evladımız. Onların en iyi şartlarda yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Doğan, ülkenin her geçen gün güçlendiğine dikkati çekerek, "Türkiye'de ve dünyada eşi ve benzeri olmayan bir şekilde 2012'den itibaren devlet özel okul ayrımı yapmadan ortaokul birinci sınıflara her yıl 5 bin bisiklet dağıtmaya başladık. Geçtiğimiz yıl yine bir ilke imza atarak 5 bin öğretmene de bisiklet verdik. Bu yıl yine 10 bin bisikleti sahipleriyle buluşturacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 400 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

KOCAELİ (AA) 
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