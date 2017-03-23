Her şey çocukların geleceği için

7’den 70’e her kesimden vatandaşa en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek için yola çıkan KO-MEK, bu güne kadar 28 farklı meslek alanında 315 farklı branşta 456. 922 kursiyere eğitim verdi. 2016-2017 eğitim öğretim döneminde, 183 farklı branşta 37.642 kursiyere eğitim veren KO-MEK yine bu dönemde vatandaşların talebi ile Yuvacık Bilişim ve Sanat Atölyesi’ni açarak, ilkokul çağındaki çocuklara da eğitim vermeye başladı. 5 farklı branşta 578 kişi ile eğitime başlayan Yuvacık Bilişim ve Sanat Atölyesi’ne Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek çocuklarla sohbet etti. Ziyarete Başkan Karaosmanoğlu’nun yanı sıra Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Yaygın Eğitim Şube Başkanı Bahadır Bedir, KO-MEK birim sorumluları, kurs idarecileri ve öğretmenler katıldı.

BAŞKAN ÇOCUKLARLA FLOGRAFİ YAPTI

Oldukça neşeli bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette Başkan Karaosmanoğlu çocuklarla hem tanıştı, hem de neler yaptıkları ile ilgili bilgi aldı. Branş stantlarını tek tek gezen Başkan Karaosmanoğlu, çocuklarla birlikte flografi yaptı, ebru sanatının yapılışını izledi. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, çocukların isteğini kırmayarak teker teker fotoğraf çekildi. Daha sonra idareci ve öğretmenlerden atölye ile ilgili bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu, “Çocuklar için her şeyin en iyisini yapmalıyız, onların en iyi şekilde yetişip daha donanımlı bireyler haline gelerek ailelerine ve ülkemize faydalı olmaları bizim en büyük kazancımızdır” dedi. Atölyenin açılışında emeği geçenlere birer plaket veren Başkan Karaosmanoğlu, atölye içinde açılan sergiyi de gezerek ziyaretini sonlandırdı.